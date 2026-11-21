به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان با اشاره به برگزاری همزمان آزمون جامع گردشگری در سراسر کشور، اظهار کرد: آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۲۰ در محل اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان برگزار شد که در آن ۴۰ فراگیر در رشته‌های مختلف تخصصی به رقابت پرداختند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با بیان اهمیت تخصص‌گرایی در این حوزه، افزود: با توجه به گسترش روزافزون خدمات گردشگری و تنوع نیازهای مسافران، آموزش مستمر و ارتقای سطح علمی فعالان این صنعت، نقشی کلیدی در افزایش رضایت گردشگران و توسعه پایدار این بخش ایفا می‌کند.

او ارائه جزئیات آماری از شرکت‌کنندگان، خاطرنشان کرد: از مجموع ۴۰ شرکت‌کننده در این آزمون، ۲۶ نفر در رشته مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری، ۶ نفر در رشته مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، ۶ نفر در رشته راهنمای گردشگران داخلی، یک نفر در رشته راهنمایان گردشگری فرهنگی (تطبیقی) و یک نفر نیز در رشته ارزیاب تأسیسات گردشگری (رشته فنی و ساختمانی) حضور داشتند.

طاهریان در پایان تصریح کرد: ارتقای دانش تخصصی نیروی انسانی و تقویت استانداردهای حرفه‌ای، از اولویت‌های اصلی ما در مسیر ارتقای کیفیت خدمات گردشگری است و برگزاری این آزمون‌ها، تضمین‌کننده ورود نیروهای توانمند به چرخه فعالیت‌های این صنعت در سطح استان خواهد بود.

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