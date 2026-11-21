https://www.chtn.ir/x4ysg۳۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۸ کد خبر 1405083002467 فیلم مستند زیبای های پاییز در استان چهارمحال وبختیاری با رسیدن فصل پاییز، طبیعت زیبای شهرستان سامان در کنار رود زاینده رود جلوه نمایی می کند. دریافت 1 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405083002467 علیرضا غفاری دبیر مهدی نورعلی برچسبها شهرستان سامان طبیعت پاییزی چهارمحال و بختیاری پربینندهترینها نقل شهرتابران توس از زبان مردم این دیار منطقه بینالمللی تمدنی تابران… قلعه بهستان ماهنشان از زیبایی های جنگل های زاگرس بلوط ها در آغوش پاییز ایلام
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