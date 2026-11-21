به گزارش خبرنگار میراث آریا، حجت‌الله عباسیان، معاون گردشگری استان لرستان، با اشاره به برگزاری آزمون جامع گردشگری در خرم‌آباد اظهار کرد: این آزمون هم‌زمان با سراسر کشور و با حضور ۱۰۲ نفر از فراگیران در رشته‌های مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری، مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان گردشگری داخلی و راهنمایان گردشگری بین‌المللی برگزار شد.

او با تأکید بر ضرورت تربیت نیروهای متخصص در حوزه گردشگری افزود: صنعت گردشگری برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز تأسیسات و مؤسسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی، به نیروهای آموزش‌دیده و دارای مهارت‌های تخصصی نیاز دارد.

عباسیان با اشاره به اقدامات آموزشی انجام‌شده در استان تصریح کرد: طی سال‌های گذشته بیش از یک‌هزار نفر در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف گردشگری در لرستان آموزش دیده و پس از کسب مهارت‌های لازم وارد بازار کار شده‌اند.

معاون گردشگری لرستان همچنین به نقش فعالان این حوزه در معرفی ظرفیت‌های استان اشاره کرد و گفت: این افراد علاوه بر فعالیت حرفه‌ای در بخش‌های مختلف گردشگری، نقش مؤثری در معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری لرستان دارند؛ به‌طوری‌که بیش از ۷۰ درصد محتوای تولید شده در زمینه معرفی توانمندی‌ها و جاذبه‌های گردشگری استان توسط همین فعالان و نیروهای آموزش‌دیده تولید می‌شود.

او در ادامه درباره زمینه‌های اشتغال شرکت‌کنندگان در آزمون اظهار کرد: پذیرفته‌شدگان پس از طی مراحل قانونی و دریافت مجوزها و کارت‌های فعالیت مربوط، می‌توانند در حوزه مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایی گردشگران داخلی و بین‌المللی و همچنین در تأسیسات گردشگری از جمله هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مهمان‌پذیرها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی مشغول به فعالیت شوند.

عباسیان در پایان خاطرنشان کرد: آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، زمینه ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌ها و جاذبه‌های استان لرستان را فراهم می‌کند.

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