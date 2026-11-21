به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال عباسی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شهریار، با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم گفت: پاسخگویی شفاف، تکریم ارباب‌رجوع و پیگیری مطالبات مردمی از اولویت‌های مجموعه میراث‌فرهنگی است و برگزاری میز خدمت فرصت مناسبی برای بررسی بی‌واسطه مسائل و درخواست‌های شهروندان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فراهم می‌کند.

او افزود: شناسایی مسائل، بررسی کارشناسی درخواست‌ها، استفاده از ظرفیت‌های موجود و پیگیری مؤثر مشکلات، از جمله رویکردهای این اداره در مسیر ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی است.

عباسی تصریح کرد: اداره میراث‌فرهنگی شهرستان شهریار در چارچوب سیاست‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، تلاش می‌کند با تقویت ارتباط مستقیم با شهروندان و پیگیری درخواست‌های آنان، زمینه رضایتمندی عمومی و تسهیل ارائه خدمات را فراهم کند.

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