رسول وطن‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا ضمن بررسی جایگاه میراث‌فرهنگی ایران در سطح بین‌المللی، بر این نکته تاکید کرد که ایران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین سرزمین‌های جهان، از نظر دارایی‌های ملموس و ناملموس، پتانسیل پیشتازی در فهرست‌های جهانی را دارد.

وی همچنین با اشاره به فرآیند ثبت مشترک برخی آثار با کشورهای همسایه، این اقدام را راهکاری موثر برای کاهش تنش‌ها و ارتقای صلح و همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی در منطقه دانست.

وطن‌دوست با اشاره به تفاوت ساختاری میراث‌فرهنگی ایران با کشورهای اروپایی، خاطرنشان کرد: برخلاف بسیاری از کشورهای غربی که تاریخ آن‌ها عمدتا بر پایه مکتوبات استوار است، در ایران سنت شفاهی نقش بسیار پررنگی در انتقال تاریخ و فرهنگ داشته است. این انتقال سینه به سینه و شفاهی از نسلی به نسل دیگر، میراث ناملموس ایران را به اثری بسیار عمیق و با اعتبار بالا تبدیل کرده است.

این چهره ماندگار میراث‌فرهنگی در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو برای ثبت‌جهانی آثار، از پیشرفت‌های حوزه میراث ناملموس سخن گفت و به مواردی همچون «تیرگان»، «ساخت گهواره سنتی و لالایی» و «نمدبافی سنتی» اشاره کرد که در مسیر ثبت در فهرست میراث‌جهانی قرار دارند.

دیپلماسی فرهنگی و ثبت مشترک

وطن‌دوست با توجه به محدودیت‌های موجود در سهمیه ثبت آثار در کنوانسیون میراث‌جهانی، راهکار «ثبت مشترک» میان ایران و کشورهای همسایه را بسیار راهگشا دانست.

وی اظهار کرد: ثبت مشترک میراث ناملموس فراتر از یک اقدام اداری، ابزاری قدرتمند در حوزه دیپلماسی فرهنگی است. این اقدام می‌تواند موجب تسهیل گفتگوهای فرهنگی و تمدنی شود و در نهایت به کاهش تنش‌ها و گسترش صلح و آرامش در منطقه کمک کند.

این پیشکسوت میراث‌فرهنگی افزود: این پیوند فرهنگی نه تنها موجب درک متقابل تمدن‌ها می‌شود، بلکه می‌تواند پیامدهای مثبت اقتصادی از جمله افزایش تجارت، بازرگانی و تعاملات سیاسی میان کشورها را به دنبال داشته باشد.

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