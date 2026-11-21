به گزارش میراث‌آریا، جواد میبدی‌نیک امروز شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به ضرورت ارتقای سطح خدمات‌رسانی به زائران و مجاوران حریم رضوی اظهار کرد: در راستای تضمین سلامت، ایمنی و رفاه زائران و گردشگران و با هدف ارتقای کیفیت خدمات در حوزه صنعت گردشگری، تیم‌های بازرسی ویژه این اداره در قالب ۶ تیم تخصصی، فرآیند پایش و بازرسی از تأسیسات گردشگری مشهد را آغاز کرده‌اند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مشهد افزود: این بازرسی‌ها با رویکرد آسیب‌شناسی و شناسایی نقاط ضعف، به‌ویژه در مراکز اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری واقع در محدوده حرم مطهر رضوی، در حال انجام است تا ضمن بررسی وضعیت خدمات‌رسانی، زمینه اصلاح نواقص احتمالی پیش از بروز هرگونه مشکل فراهم شود.

او با بیان اینکه در جریان این بازدیدها شاخص‌های مختلفی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، گفت: رعایت استانداردهای بهداشتی، ایمنی تأسیسات، کیفیت خدمات پذیرایی و انطباق فعالیت اقامتگاه‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با ضوابط و مقررات قانونی از جمله محورهای اصلی این بازرسی‌هاست.

میبدی‌نیک تصریح کرد: این اقدامات با توجه به شرایط جوی و سرد شدن هوا و با هدف پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی برای زائران و مسافران، شناسایی نواقص و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع آن‌ها انجام می‌شود.

او تأکید کرد: با واحدهای اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری متخلف که به تذکرات و اخطارهای قانونی توجه نکنند و نسبت به رفع نواقص مجموعه خود اقدام مؤثری انجام ندهند، مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مشهد خاطرنشان کرد: ایمنی و سلامت زائران و گردشگران، خط قرمز و رسالت اصلی این اداره است و تلاش می‌کنیم با نظارت مستمر بر تأسیسات گردشگری، زمینه حضور و اقامت ایمن و مطلوب زائران امام مهربانی‌ها در مشهد مقدس فراهم شود تا آنان با خاطری آسوده به دیار خود بازگردند.

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