به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمید کریمی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رباط‌کریم، با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی در دانشگاه پیام نور مرکز رباط‌کریم- پرند اظهار کرد: یکی از اهداف مهم اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معرفی هنرهای اصیل ایرانی، حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع دستی و فراهم کردن زمینه مناسب برای عرضه و فروش تولیدات آنان است.

او افزود: برگزاری این نمایشگاه در محیط دانشگاهی، فرصت ارزشمندی برای آشنایی نسل جوان با ظرفیت‌ها، ظرافت‌ها و اصالت هنرهای دستی ایرانی فراهم کرده است. حضور و استقبال دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه از این رویداد نیز نشان‌دهنده علاقه و همراهی جامعه دانشگاهی با فرهنگ و هنر ایرانی است.

کریمی تصریح کرد: صنایع‌دستی بخشی از هویت، تاریخ و میراث فرهنگی ماست و حمایت از هنرمندان این عرصه، علاوه بر حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده، می‌تواند در رونق تولید، اشتغال‌زایی و تقویت اقتصاد بومی نقش مؤثری داشته باشد.

این نمایشگاه از روز ۲۶ آبان‌ماه به مدت یک هفته در دانشگاه پیام نور مرکز رباط‌کریم- پرند برپا شده و علاقه‌مندان می‌توانند در این مدت از آثار و محصولات صنایع دستی هنرمندان بازدید کنند.

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