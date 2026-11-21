به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خیرالنساء امیری روز شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی از ۱۵ مردادماه تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در شهرستان چابهار برگزار شد و در هر یک از سه رشته آموزشی، ۳۰ نفر از متقاضیان تحت آموزش‌های تخصصی قرار گرفتند که در مجموع ۹۰ نفر در این دوره‌ها مشارکت داشتند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان چابهار افزود: این دوره‌ها با رویکرد ارتقای مهارت‌های تخصصی، حمایت از تولیدات بومی و فراهم‌سازی زمینه ورود هنرجویان به بازار کار برگزار شد تا علاقه‌مندان بتوانند با فراگیری مهارت‌های کاربردی، زمینه فعالیت حرفه‌ای و کسب درآمد از هنرهای سنتی را برای خود فراهم کنند.

او ادامه داد: هنرجویان پس از پایان دوره و دریافت گواهینامه آموزشی، می‌توانند برای اخذ پروانه تولید انفرادی اقدام کرده و از تسهیلات و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه صنایع‌دستی بهره‌مند شوند.

امیری با تأکید بر اهمیت توسعه آموزش‌های مهارتی در حوزه صنایع‌دستی خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره‌ها علاوه بر کمک به حفظ و احیای هنرهای اصیل و سنتی منطقه، نقش مؤثری در توسعه مشاغل خانگی، حمایت از هنرمندان بومی، تقویت ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های پایدار اقتصادی برای فعالان این حوزه دارد.

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