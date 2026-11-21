به گزارش میراث آریا، کاوشگر «وویجر ۲» (Voyager ۲) هنگام سفر خود در بخش‌های بیرونی منظومه شمسی، در روز ۲۵ اوت ۱۹۸۹ به نزدیک‌ترین فاصله از سیاره نپتون رسید و به تنها کاوشگری تبدیل شد که از دورترین غول یخی منظومه شمسی بازدید کرده است.

به نقل از ناسا، بر اساس تصاویر ثبت‌شده در طول رویارویی نزدیک و در روزهای بعد، این صحنه ترکیبی به دست آمده است که سیاره بیرونی کم‌نور، بزرگترین قمر آن موسوم به «تریتون» (Triton) و سامانه کم‌نور حلقه‌ها را پوشش می‌دهد.

این چشم‌انداز میان‌سیاره‌ای از فاصله کمی فراتر از مدار نپتون به سمت خورشید نگاه می‌کند و سیاره و تریتون را به صورت هلال‌های نازک روشن از نور خورشید نشان می‌دهد. ابرهای سیروس و یک نوار تاریک، منطقه قطب جنوب نپتون را احاطه کرده‌اند و یک گرداب ابری بالای خود قطب قرار دارد.

بخش‌هایی از سامانه حلقه‌ای بسیار کم‌نور به همراه سه کمان حلقه‌ای روشن، اولین بار توسط کاوشگر وویجر در طول پرواز از کنار آن تصویربرداری شدند؛ اگرچه کم‌نورترین بخش‌ها در این تصویر ترکیبی مدل‌سازی شده‌اند.

میدان ستاره‌ای پس‌زمینه که ۷.۵ درجه را پوشش می‌دهد، از داده‌های پیمایش آسمان با محوریت صورت فلکی «زرافه» (Camelopardalis) تشکیل شده که مطابق با نمای خروجی وویجر از منظومه باشکوه نپتون است.

فضاپیمای وویجر ۲ که در سال ۲۰۲۶ هنوز در حال حرکت است، اکنون در فضای میان‌ستاره‌ای قرار دارد.

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