به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌مؤمن امیرپور روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه جاری گفت: دانش‌آموزان مقطع ابتدایی یکی مدارس شهرکرد از بخش‌های مختلف مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر شامل شِش موزه، دو ساختمان‌ها و فروشگاه‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی این مجموعه بازدید کردند.

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر در چهارمحال و بختیاری افزود: مجموعه فرهنگی‌تاریخی قلعه چالشتر در ناحیه غرب شهرکرد، یادگار خدارحم‌خان چالشتری و نماد معماری ایرانی اروپایی است.

امیرپور تصریح کرد: مجموعه فرهنگی‌تاریخی قلعه چالشتر شهرکرد نمادی از تلفیق معماری ایرانی اروپایی با هنر حجاری (سنگ‌تراشی) و شامل دو عمارت مجزا مربوط به دوره قاجار است.

او یادآور شد: مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر شهرکرد سال ۱۳۲۳ هجری قمری برابر ۱۲۸۰ هجری خورشیدی از سوی خدارحم خان چالشتری پدر احمدخان و محمودخان در زمینی به وسعت هشت هزار متر مربع و با زیربنای سه هزار مترمربع احداث شد.

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر اضافه کرد: معماری مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر شهرکرد تلفیقی از معماری‌های مربوط به دوران قاجار، آمیخته با معماری اروپایی است که در آن ۴۰ ستون ایستاده از جنس سنگ و نقش‌برجسته‌هایی با هنر حجاری (سنگ‌تراشی) وجود دارد.

او گفت: هم‌اکنون شِش موزه شامل «موزه کار و زندگی»، «موزه حمام»، «موزه سنگ»، «موزه دست‌بافت‌های محلی»، «موزه صنعت» و «موزه اتاق نقاشی» در مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر در ناحیه غرب شهرکرد فعالیت دارد.

امیرپور تأکید کرد: شهروندان، مسافران و گردشگران ورودی به چهارمحال و بختیاری می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۷ از مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر در غرب شهرکرد بازدید کنند.

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