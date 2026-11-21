به گزارش میراث‌آریا، هم‌زمان با هفته کتاب و با الهام از شعار امسال این رویداد، «با کتاب گفت‌وگو کنیم»، برنامه‌ای با محوریت بلندخوانی و قصه‌گویی در کانون رشد خلاق استان البرز برگزار شد.

در این برنامه، پریسا شجاعی، پژوهشگر حوزه کودک و میراث فرهنگی و عضو شورای کتاب کودک، با بلندخوانی کتاب و بهره‌گیری از عناصر قصه‌گویی، فضایی تعاملی برای همراهی کودکان با داستان و گفت‌وگو درباره آن فراهم کرد.

این برنامه در ادامه فعالیت‌های فرهنگی مرکز معرفی فرهنگی و با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و تقویت تخیل و خلاقیت کودکان برگزار شد.

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