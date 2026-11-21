به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سه اثر نمایشی از استان خوزستان در بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی به دوازدهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس راه پیدا کردند.

در بخش صحنه‌ای، نمایش «فصلی برای شکستن استخوان‌ها» به نویسندگی آمنه پورحسینی و کارگردانی مشترک مصطفی آل‌علی و پژمان مهراب‌پور از خرمشهر و نمایش «تیلاپیا» به نویسندگی حسین ذوالفقاری و کارگردانی مصطفی عچرش از اهواز پذیرفته شده‌اند.

همچنین نمایش خیابانی «مهمان ناخوانده» به کارگردانی مریم بنی‌طرفی‌زاده و مسعود کنعانی از اهواز، نماینده خوزستان در بخش خیابانی این جشنواره خواهد بود.

دوازدهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس هفت تا ۱۰ آذر ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

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