به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی ایزدی پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری این مراسم در خانه تاریخی نیما یوشیج گفت: این همایش با حضور فرماندار، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدزاده معاون توسعه میراث‌فرهنگی، سالاریان رئیس شهرستان نور، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس اداره محیط‌زیست نور و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

رئیس پایگاه میراث‌فرهنگی یوش، افزود: در جریان این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و جایگاه ادبی نیما یوشیج و پاسداشت میراث‌فرهنگی و ادبی این شاعر برجسته، از تندیس نیما یوشیج نیز رونمایی شد.

او با تأکید بر اهمیت پاسداشت شخصیت‌های فرهنگی و ادبی ایران، اظهار کرد: خانه نیما یوشیج به‌عنوان یکی از مکان‌های ارزشمند فرهنگی و تاریخی کشور، ظرفیت مهمی برای معرفی میراث ادبی ایران، توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت هویت فرهنگی منطقه یوش و بلده دارد و برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه توجه بیشتر به این میراث ارزشمند را فراهم کند.

ایزدی آثار این شاعر تأثیرگذار را فرصتی برای پیوند نسل جوان با مفاخر ادبی کشور و آشنایی بیشتر گردشگران با ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی منطقه یوش برشمرد و گفت: پایگاه میراث‌فرهنگی یوش می‌تواند در رونق گردشگری فرهنگی و تقویت جایگاه این روستا در مسیرهای فرهنگی استان نقش مؤثری داشته باشد.

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