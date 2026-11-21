به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: این دوره آموزشی با هدف ارتقای دانش فعالان حوزه صنایع‌دستی، شناسایی ظرفیت‌های بازار و کمک به توسعه فروش محصولات صنایع‌دستی برگزار می‌شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در این دوره، موضوعاتی از جمله شناخت بازار و شناسایی فرصت‌های فروش، شناخت مشتریان و تحلیل نیازها و رفتار خرید، تحلیل رقبا و ارزیابی مزیت‌های رقابتی محصول، بررسی ظرفیت‌های توسعه فروش در بازارهای حضوری و دیجیتال و تدوین برنامه عملی توسعه فروش و ارزیابی امکان‌پذیری آن ارائه خواهد شد.

او اظهار کرد: این دوره با همکاری مؤسسه علمی آموزشی افزند جویان پارس و سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان برگزار می‌شود و فرصتی برای بهره‌مندی هنرمندان، صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان حوزه صنایع‌دستی از آموزش‌های تخصصی و کاربردی فراهم می‌کند.

رمجی با تأکید بر ضرورت توجه به بازار و فروش در زنجیره ارزش صنایع‌دستی اظهار کرد: توانمندسازی فعالان این حوزه در زمینه بازاریابی، شناخت مخاطب و توسعه بازار، نقش مهمی در افزایش فروش، ارتقای رقابت‌پذیری محصولات و پایداری کسب‌وکارهای صنایع‌دستی دارد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: این دوره با تدریس حجت‌الله مرادخانی، پژوهشگر حوزه صنایع‌دستی در حوزه‌های پژوهش، برندینگ، سیاست‌گذاری، طرح و برنامه برگزار می‌شود.

رمجی در پایان از فعالان و علاقه‌مندان حوزه صنایع‌دستی استان دعوت کرد برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این دوره آموزشی اقدام کنند.

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