به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط عمومی فیلم، «چشم در برابر چشم» که بر اساس پرونده‌ای واقعی ساخته شده است. در بخش‌هایی از این فیلم که روایت تلاش برای نجات جان یک مادر از اعدام است، علی شادمان بازیگر سینما و تئاتر حضور دارد.

«چشم در برابر چشم» » نخستین بار در جشنواره ترایبکا ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و موفق به دریافت دو جایزه تقدیر ویژه هیات داوران بخش مستند بلند و جایزه بهترین تدوین مستند شد. این فیلم در جشنواره بین‌المللی مستند فایپادوک ۲۰۲۶، جایزه بزرگ بخش مستند تأثیرگذار را دریافت کرد.

«چشم در برابر چشم» برای حضور در نود و نهمین دوره جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا (اسکار ۲۰۲۷) ثبت شده و در آستانه آغاز مرحله رأی‌گیری اولیه این دوره از جوایز اسکار قرار دارد، کریستف جورج، گلاره کیازند و کتایون ارسنجون تهیه‌کنندگان این مستند و هایده صفی‌یاری و سورن بی‌ایبل تدوینگران «چشم در برابر چشم» هستند.

«چشم در برابر چشم» دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در هفدهمین جشنواره بین‌المللی مستند داک ان وای سی نیویورک به نمایش درآمد و به زودی در لندن و پاریس روی پرده خواهد رفت.

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