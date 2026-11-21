به گزارش میراث‌آریا، پیرو درخواست رسمی جلال تاجیک، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان مبنی بر دریافت نظر کارشناسی درباره چگونگی حفاظت و مرمت آرایه‌های معماری بناهای تاریخی این استان، یاسر حمزوی، عضو هیئت علمی پژوهشکده میراث معماری و شهری، در تاریخ ۱۲ و ۱۳ آبان ماه سال جاری از مسجد جامع و مسجد سلطانی، دو بنای تاریخی شاخص شهر سمنان، بازدید کرد.

در جریان این بازدید که با همراهی مدیرکل، معاون میراث فرهنگی و جمعی از کارشناسان اداره‌کل میراث فرهنگی استان انجام شد، درباره مبانی، اصول و شیوه‌های مداخله حفاظتی و مرمتی در آرایه‌های معماری این دو بنا، گفت‌وگو و تبادل نظر کارشناسی صورت گرفت.

مسجد جامع سمنان از آثار ارزشمند تاریخی با شواهد متنوعی از آرایه‌های معماری متعلق به دوره‌های سلجوقی تا قاجار است. آرایه‌های آجری و سفالی، کاشی‌ و آرایه‌های گچی، از مهم‌ترین جلوه‌های هنری و تاریخی این بنا به شمار می‌روند. در مسجد سلطانی سمنان نیز آرایه‌های کاشی، دیوارنگاره‌ها و آرایه‌های گچی، از شواهد ارزشمند دوره‌های قاجار و پهلوی محسوب می‌شوند. در این میان، دیوارنگاره‌های گنبدخانه از نمونه‌های شاخص این هنر در مساجد ایران هستند.

در جریان این گفت‌وگوها، بر ضرورت انطباق مداخلات حفاظتی و مرمتی با اصول و معیارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی، همراه با توجه به قدمت اثر، ارزش‌های تاریخی و ویژگی‌های بومی تأکید شد. همچنین احترام به مداخلات مرمتی پیشین، در مواردی که عامل آسیب به اثر نیستند، و اتخاذ رویکردی متناسب با ویژگی‌ها و کارکرد بنا، از جمله نکات مورد تأکید در این بازدید بود.

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