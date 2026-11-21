به گزارش میراث آریا، فریده مجیدی خامنه، رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی تصریح کرد: دیپلماسی فرهنگی مهم‌ترین عرصه تعامل جمهوری اسلامی ایران با جهان و نماینده قدرت نرم است.

این عضو هیئت علمی پژوهشکده مردم‌شناسی با بیان اینکه تغییر ماهوی سیاست‌های بین المللی و به دنبال آن کاهش کارایی قدرت سخت باعث توجه دولت‌های مختلف به سوی قدرت نرم شده است، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر کشورها می‌کوشند در عرصه دیپلماسی فرهنگی برگ‌های برنده را در اختیار خود داشته باشند که یکی از این موارد مهم، پرونده‌های ثبت جهانی مظاهر و ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی هر کشور در کمیته‌های میراث جهانی یونسکو است.

او اظهارکرد: این امر نشان‌دهنده قدرت علمی، فنی و حقوقی و اعتبار کشورهای مختلف از جمله ایران است؛ به عبارتی سهم عناصری که منجر به استحکام هر چه بیشتر وحدت و همبستگی در سطح ملی و اعتبار در سطح بین‌المللی می‌شوند، در ارتقای قدرت نرم غیر قابل انکار است که یکی از منابع مهم بیان توان و تخصص ظرفیت منابع انسانی کارآمد و امکان بهره‌برداری از آن است.

مجیدی خامنه گفت: ثبت‌های جهانی مظاهر فرهنگی و اجتماعی ایران از نمونه‌های موفق انعکاس فرهنگ، هویت و حافظه تاریخی کشور هستند.

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