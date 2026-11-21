به گزارش میراث‌آریا، به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی و در چارچوب برنامه‌های مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، کارگاه معرفی و بلندخوانی کتاب «جمجمک برگ خزون»، گردآوری ثمینه باغچه‌بان، روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ با حضور کودکان دارای نیازهای ویژه در انجمن بهشتیان زمینی آریا در استان البرز برگزار شد.

در این برنامه، پریسا شجاعی، پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی و کودک و عضو گروه ترویج خواندن شورای کتاب کودک، به‌عنوان تسهیلگر، شعار امسال هفته کتاب، «با کتاب گفت‌وگو کنیم»، را در قالب تجربه‌ای مشارکتی با کودکان اجرا کرد. بلندخوانی کتاب و تکرار متل‌های قدیمی با همراهی کودکان، فرصتی برای گفت‌وگو، مشارکت و آشنایی با بخشی از میراث ناملموس و فرهنگ شفاهی ایران فراهم کرد.

همچنین یکی از کودکان با نواختن تنبک در این کارگاه مشارکت داشت.این برنامه از رویدادهای مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حوزه آشنایی کودکان با میراث فرهنگی است.

انتهای پیام/