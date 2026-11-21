به گزارش میراث آریا، گزارش‌ها حاکی از آن است که دنباله‌ای تازه از فیلم «تنها در خانه» در دست ساخت قرار دارد و مکالی کالکین، بازیگر نسخه اصلی، قرار است در آن حضور پیدا کند.

کالکین اوایل سال جاری میلادی با مدیران دیزنی دیدار کرده و طرحی برای ساخت قسمت جدید این مجموعه ارائه داده است؛ طرحی که اکنون با موافقت این شرکت روبه‌رو شده است.

فیلم جدید «تنها در خانه» بار دیگر این بازیگر ۴۶ساله را در نقش کوین مک‌کالیستر به مجموعه بازمی‌گرداند. به نوشته ددلاین، این بار داستان کمدی از زاویه دید پدر خانواده روایت خواهد شد.

ست روگن و ایوان گلدبرگ نیز به‌عنوان نویسنده و تهیه‌کننده به این پروژه می‌پیوندند و در همکاری با کالکین، نگارش فیلم‌نامه را پیش خواهند برد.

«تنها در خانه» هنگام اکران در سال ۱۹۹۰ به موفقیتی بزرگ در گیشه دست یافت و با فروش جهانی ۴۷۶ میلیون دلار، دومین فیلم پرفروش آن سال شد. کالکین دو سال بعد با بازی در قسمت دوم این مجموعه، «تنها در خانه ۲: گمشده در نیویورک»، به این مجموعه بازگشت؛ فیلمی که ۳۵۹ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشت.

به گزارش گاردین، این مجموعه پس از آن، بدون حضور کالکین در سه فیلم دیگر ادامه پیدا کرد. سپس در سال ۲۰۲۱، پس از خرید شرکت فاکس از سوی دیزنی، نسخه‌ای بازسازی‌شده از این فیلم مستقیما از طریق سرویس‌های پخش آنلاین منتشر شد.

کالکین بعدها در سال ۲۰۱۸ برای یک آگهی تبلیغاتی گوگل بار دیگر نقش کوین را ایفا کرد و امسال نیز در تبلیغ تازه‌ای برای مک‌دونالدز به این شخصیت بازگشت.

سال گذشته، در مراسمی به مناسبت سالگرد ساخت فیلم، از او درباره احتمال تولید دنباله‌ای تازه سوال شد و او در پاسخ گفت: یک ایده‌ای در ذهنم داشتم. یا همسرم را از دست داده‌ام یا طلاق گرفته‌ام. دارم فرزندی را بزرگ می‌کنم و از این قبیل مسائل. خیلی سخت کار می‌کنم و آن‌قدر که باید به فرزندم توجه ندارم. او هم از این وضعیت دلخور می‌شود و بعد من پشت در خانه می‌مانم.

بر اساس طرح پیشنهادی کالکین، پسر شخصیت اصلی اجازه نمی‌دهد پدرش وارد خانه شود و خودش تله‌هایی را طراحی می‌کند. به گفته او، خانه در این داستان می‌تواند به نوعی استعاره از رابطه میان پدر و فرزند تبدیل شود.

کریس کلمبوس، کارگردان فیلم اصلی که بعدها دو قسمت نخست مجموعه «هری پاتر» را نیز کارگردانی کرد، پیش‌تر درباره احتمال ساخت دنباله‌ای دیگر از این مجموعه اظهارنظر کرده بود. او گفته است: به نظرم تلاش برای بازگشت و تکرار چیزی که ۳۵ سال پیش ساخته‌ایم، اشتباه است. فکر می‌کنم باید آن را به همان شکل رها کرد.

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