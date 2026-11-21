به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز شنبه ۳۰ آبان ماه، با اشاره به برنامه‌های ارتقای کیفیت خدمات هتلداری در اصفهان گفت: هم‌زمان با روز اصفهان، اول آذرماه، برای نخستین بار در کشور فرایند اعتباربخشی بین‌المللی به یک مجموعه هتلداری بر اساس استاندارد ISO ۲۱۰۰۱ در هتل مجلل چهارباغ اصفهان به ثمر می‌رسد که رونمایی از گواهینامه‌های دریافتی این مجموعه با حضور مسئولان انجام خواهد شد.

معاون گردشگری استان اصفهان بابیان اینکه این اقدام در شرایط تحریم و با همکاری یک شرکت خارجی دنبال شده است، ادامه داد: اجرای چنین فرایندی در صنعت هتلداری کشور سابقه نداشته و می‌تواند زمینه‌ای برای ارتقای نظام ارزیابی کیفیت خدمات، اعتباربخشی به ظرفیت‌های اقامتی ایران و نزدیک شدن مجموعه‌های هتلداری به معیارهای بین‌المللی باشد.

آبیان با اشاره به تغییر رویکرد گردشگری استان در یک سال گذشته افزود: در چارچوب برنامه بازبرندسازی گردشگری اصفهان، تلاش شده است محصولات جدید گردشگری شناسایی، طراحی و به بازار معرفی شوند. نتایج این رویکرد را می‌توان در افزایش ضریب اشغال هتل‌های استان حتی در فصل کم‌سفر گردشگری مشاهده کرد.

او با اشاره به وضعیت اقامت در اصفهان در هفته منتهی به ۳۰ آبان ماه تصریح کرد: باوجود قرار داشتن دریکی از دوره‌های کم‌تقاضای سفر، میانگین ضریب اشغال هتل‌های استان در این بازه زمانی حدود ۶۰ درصد بوده و در برخی مجموعه‌ها این شاخص بین ۵۰ تا ۷۰ درصد گزارش شده است.

معاون گردشگری استان اصفهان گفت: امروز گردشگری اصفهان تنها بر جاذبه‌های تاریخی شناخته‌شده استوار نیست، بلکه تجربه‌محوری به یکی از مؤلفه‌های اصلی برند گردشگری استان تبدیل شده است. بر همین اساس، محصولات فرهنگی، تمدنی، بومی، منطقه‌ای و ظرفیت‌های جدید گردشگری در کنار داشته‌های کشاورزی و طبیعی شهرستان‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند.

آبیان با اشاره به شناسایی و توسعه حدود ۲۰۰ محصول گردشگری در نقاط مختلف استان ادامه داد: در این برنامه، گستره جغرافیایی و تنوع اقلیمی اصفهان مبنای طراحی محصولات قرار گرفته تا ضمن فعال‌سازی مقاصد کمترشناخته‌شده، زمینه توزیع متوازن سفر در سطح استان فراهم شود. همچنین برگزاری رویدادهای متنوع به‌عنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه سفر و افزایش ماندگاری گردشگران دنبال می‌شود.

او توسعه زیرساخت‌های اقامتی را از الزامات دستیابی اصفهان به جایگاه شایسته خود در بازار گردشگری بین‌المللی دانست و افزود: هتل‌های پنج‌ستاره استاندارد اصفهان از ظرفیت رقابت در سطح ملی و بین‌المللی برخوردارند، اما برای پاسخگویی به روند افزایشی ورود گردشگران خارجی، توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های اقامتی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به رشد ظرفیت اقامتی استان تصریح کرد: تعداد تخت‌های رسمی چهار و پنج‌ستاره اصفهان که پیش‌تر حدود یک‌هزار و ۲۰۰ تخت بود، اکنون به حدود پنج‌هزار تخت رسیده است. این ظرفیت در کنار حدود ۱۵ هزار تخت در سایر رده‌های اقامتی، مجموع تخت‌های رسمی استان را به حدود ۲۰ هزار تخت می‌رساند؛ با این حال، متناسب با ظرفیت‌های گردشگری اصفهان، دستیابی به بیش از ۱۰۰ هزار تخت رسمی به‌عنوان یکی از اهداف توسعه‌ای مطرح است.

آبیان از افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به صنعت گردشگری استان خبر داد و تاکید کرد: علاوه بر سرمایه‌گذاران بومی، مجموعه‌هایی از هلدینگ‌های دیگر نیز برای مشارکت در طرح‌های گردشگری اصفهان اعلام آمادگی کرده‌اند. در همین راستا، برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات اجرایی پنج هتل پنج‌ستاره جدید در آینده نزدیک در دستور کار قرار دارد.

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