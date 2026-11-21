به گزارش میراث آریا، پیش‌تر جشنواره تئاتر فجر و جشنواره تئاتر دانشگاهی محفلی برای شناسایی استعدادهای تازه بودند و مجموعه تئاترشهر نیز زمینه را برای اجرای عمومی کارگردانان جوانی فراهم می‌کرد که جزو برگزیدگان این جشنواره‌ها بودند اما با تغییر رویکرد جشنواره تئاتر فجر و بعد از تعطیلی ادامه‌دار جشنواره تئاتر دانشگاهی، شناسایی استعدادهای تازه، نیازمند راهکارهای دیگری بوده است.

به تازگی مجموعه تئاترشهر با هدف شناسایی «تجربه‌های خلاقانه»، گسترش «مرزهای زبان هنرنمایش» و معرفی «هنرمندان نوگرای عرصه تئاتر»، فراخوان پروژه «۲۰ و ۴ دگرگونه اجرا» را برای اجرا در سال ۱۴۰۶ منتشر کرد.

در متن این فراخوان آمده بود: «۲۰و۴ دگرگونه اجرا» در جست و جوی صورت‌های دیگر اجراست؛ صورت‌هایی که از بدن، صدا، سکوت، حرکت و رابطه‌ای تازه با مخاطب ساخته می‌شوند. این‌جا قرار نیست همه شبیه هم باشند. هر هنرمند می‌تواند با زبان خودش حرف بزند، حتی اگر آن زبان هنوز در حال کشف باشد. دگرگونه بودن یعنی شهامت متفاوت دیدن، نه از سر مُد، بلکه از سر ضرورت درونی اثر.

«۲۰ و ۴» به معنای ۲۴ اثر برگزیده است؛ ۲۰ اثر در «کارگاه نمایش» و ۴ اثر که به فراخور نوع اجرا نیازمند فضای دیگری هستند، در «تالار سایه» مجموعه تئاترشهر اجرا خواهند شد.

این رویداد رقابتی نیست و بر ارائه، تجربه و گفت‌وگو درباره آینده هنرهای نمایشی در صحنه عمل تمرکز دارد.

بر اساس اعلام روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، پس از انتشار فراخوان در روز سه شنبه ۵ آبان ماه تا پایان مهلت ارسال آثار، ۱۸۱ طرح به دبیرخانه رویداد ارسال شد که از این تعداد ۹۱ اثر مشتمل بر ۲۴ اثر از شهرهای مختلف کشور و ۶۷ اثر از تهران در مرحله اول مورد پذیرش قرار گرفتند. این در حالی است که در مرحله بعدی نیز ۲۴ اثر انتخاب خواهند شد. اسامی ۹۱ اثر پذیرفته شده مرحله اول رویداد نمایشی «۲۰ و ۴ دگرگونه اجرا» مجموعه تئاتر شهر بدون اولویت‌بندی منتشر شد.

گروه‌ها و هنرمندان راه‌یافته این بخش تا روز ۳۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۵ می‌توانند بر اساس کد رهگیری که از قبل در اختیارشان قرار داده شده، نمایشنامه‌های خود را از مجرای اینترنتی https://city.theater.ir/fa/form_data/add/form_id=۸۷۳ بارگذاری کنند.

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