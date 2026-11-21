حسین خانی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کرمانشاه در یادداشتی نوشت: برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی، زمانی می‌تواند به‌عنوان یک اقدام مؤثر در مسیر توسعه اقتصادی ارزیابی شود که آثار آن به روزهای برگزاری محدود نماند و زمینه‌ساز شکل‌گیری ارتباطی پایدار میان تولیدکننده، بازار و مصرف‌کننده شود. در غیر این صورت، نمایشگاه با وجود همه ظرفیت‌ها و دستاوردهای خود، به رویدادی مقطعی تبدیل خواهد شد که بخشی از توان اقتصادی صنایع‌دستی را به نمایش می‌گذارد، اما لزوماً به تقویت زیرساخت‌های تولید و فروش منجر نمی‌شود.

از همین منظر، پرسش اساسی این است که نمایشگاه‌های صنایع‌دستی تا چه اندازه توانسته‌اند از جایگاه یک ویترین موقت فراتر رفته و به سکویی برای توسعه پایدار این حوزه تبدیل شوند؟ شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه که از ۱۱ تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، فرصت مناسبی برای بازاندیشی در این موضوع فراهم کرد. گزارش بیش از ۱۰۷ میلیارد ریال فروش مستقیم و ثبت ۵۰ میلیارد ریال سفارش ساخت، نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه بازار و استقبال از محصولات صنایع‌دستی است.

البته سفارش‌های ثبت‌شده را نباید معادل فروش قطعی تلقی کرد؛ بلکه میزان تحقق آن‌ها در فرآیند تولید، تحویل و تسویه مالی، معیار واقعی سنجش این بخش از دستاورد نمایشگاه خواهد بود. اهمیت این ارقام، بیش از آنکه صرفاً در بیان موفقیت یک رویداد خلاصه شود، در پیامی است که برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آینده صنایع‌دستی دارد: بازار وجود دارد، تقاضا قابل مشاهده است و هنرمندان توان تولید دارند؛ اما مسئله اصلی، چگونگی استمرار این ارتباط اقتصادی پس از پایان نمایشگاه است. واقعیت این است که یکی از چالش‌های ساختاری صنایع‌دستی، فاصله میان ظرفیت تولید و دسترسی به بازار مصرف است.

بسیاری از هنرمندان استان از مهارت و دانش بومی ارزشمندی برخوردارند، اما در زمینه بازاریابی حرفه‌ای، معرفی محصول، بسته‌بندی، تأمین سرمایه در گردش و دسترسی به شبکه‌های توزیع با محدودیت مواجه‌اند. در چنین شرایطی، نمایشگاه فرصتی برای عرضه مستقیم محصول و ارتباط با مشتری فراهم می‌کند، اما اگر این ارتباط به قراردادهای مستمر، سفارش‌های تکرارشونده و شبکه فروش پایدار منتهی نشود، بخش مهمی از ظرفیت ایجادشده بلااستفاده باقی خواهد ماند. به اعتقاد من، مسئله امروز صنایع‌دستی کرمانشاه صرفاً افزایش تعداد نمایشگاه‌ها یا گسترش فضای عرضه نیست؛ بلکه ضرورت عبور از رویکرد رویدادمحور و حرکت به سمت شکل‌دهی یک زنجیره اقتصادی منسجم است.

زنجیره‌ای که از تأمین مواد اولیه و تولید آغاز شود، با طراحی و ارتقای کیفیت محصول ادامه یابد و از طریق بازاریابی، توزیع و فروش به درآمد پایدار هنرمند منتهی شود. نمایشگاه باید در خدمت تقویت این زنجیره باشد، نه اینکه خود به هدف نهایی برنامه‌های حمایتی تبدیل شود. کرمانشاه از ظرفیت‌های قابل توجهی برای تحقق این رویکرد برخوردار است. پیشینه تاریخی و فرهنگی، تنوع رشته‌های صنایع‌دستی، قابلیت‌های گردشگری و موقعیت جغرافیایی استان در همجواری با کشور عراق، مجموعه‌ای از مزیت‌ها را در اختیار فعالان این حوزه قرار داده است. با این حال، برخورداری از مزیت به‌تنهایی به معنای دستیابی به توسعه اقتصادی نیست. این مزیت‌ها زمانی ارزش‌آفرین خواهند بود که به بازار واقعی، فرصت سرمایه‌گذاری و درآمد قابل اتکا برای تولیدکنندگان تبدیل شوند. در این مسیر، ایجاد بازارهای دائمی و تخصصی صنایع‌دستی در نقاط مستعد گردشگری و تجاری استان می‌تواند یکی از اقدامات زیربنایی باشد.

همچنین توسعه فروش الکترونیک، معرفی حرفه‌ای محصولات و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های دیجیتال، امکان دسترسی هنرمندان به بازارهایی فراتر از محدوده جغرافیایی استان را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، پیوند هدفمند صنایع‌دستی با تأسیسات گردشگری، مراکز اقامتی، بازارچه‌های محلی و مسیرهای بازدید گردشگران می‌تواند خرید محصولات بومی را به بخشی از تجربه سفر تبدیل کند. در کنار توسعه بازار، بازنگری در شیوه حمایت‌های مالی نیز ضروری است. پرداخت تسهیلات، زمانی اثربخش خواهد بود که متناسب با نیاز واقعی کارگاه‌ها، ظرفیت تولید، تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش انجام شود و برای محصول تولیدشده نیز بازار فروش قابل دسترس وجود داشته باشد.

حمایت از تولید بدون توجه به بازار مصرف، ممکن است به افزایش موجودی محصولات فروش‌نرفته منجر شود؛ در حالی که هدف اصلی سیاست‌های حمایتی باید تقویت هم‌زمان تولید و فروش باشد. ظرفیت همجواری کرمانشاه با عراق نیز ایجاب می‌کند که توسعه بازارهای صادراتی به‌صورت جدی‌تر دنبال شود. این هدف مستلزم شناسایی بازارهای هدف، شناخت سلیقه مصرف‌کنندگان، ارتقای بسته‌بندی و کیفیت محصولات، ایجاد ارتباط با تجار و حضور هدفمند در رویدادهای تجاری منطقه است. صادراتصنایع‌دستی صرفاً با عرضه محصول در یک نمایشگاه خارجی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی، استمرار ارتباطات تجاری و ایجاد سازوکارهای قابل اتکا برای تأمین و تحویل سفارش‌هاست. در کنار همه این موارد، لازم است در ارزیابی عملکرد نمایشگاه‌ها نیز بازنگری انجام گیرد.

تعداد بازدیدکنندگان، میزان فروش مستقیم و حجم سفارش‌های ثبت‌شده، شاخص‌های مهمی هستند، اما برای ارزیابی اثربخشی واقعی نمایشگاه کافی نیستند. میزان تحقق سفارش‌ها، قراردادهای تجاری منعقدشده، استمرار فروش در ماه‌های پس از برگزاری، افزایش ظرفیت تولید کارگاه‌ها و اشتغال ایجادشده باید در شمار شاخص‌های اصلی قرار گیرند. چنین رویکردی کمک می‌کند تا نمایشگاه از یک فعالیت اجرایی و مناسبتی به ابزاری برای سیاست‌گذاری و سنجش عملکرد اقتصادی تبدیل شود. بدیهی است تحقق این اهداف تنها با اقدامات یک دستگاه اجرایی امکان‌پذیر نیست.

توسعه صنایع‌دستی نیازمند مشارکت بخش خصوصی، تشکل‌های صنفی، فعالان گردشگری، سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های مرتبط است. وظیفه مدیریت اجرایی نیز باید بیش از تمرکز بر برگزاری رویدادها، معطوف به تسهیل‌گری، هماهنگی، رفع موانع و فراهم کردن بستر حضور مؤثر هنرمندان در بازار باشد. از منظر توسعه فرهنگی و اقتصادی، حفظ صنایع‌دستی زمانی تضمین می‌شود که هنر و مهارت هنرمند از قابلیت تبدیل شدن به یک فعالیت اقتصادی پایدار برخوردار باشد. نمی‌توان از ضرورت صیانت از میراث ناملموس و انتقال مهارت‌های سنتی به نسل آینده سخن گفت، اما نسبت به معیشت هنرمندان، رونق کارگاه‌ها و آینده اقتصادی این حوزه بی‌تفاوت بود.

به باور من، زمان آن رسیده است که موفقیت نمایشگاه‌های صنایع‌دستی را نه فقط با میزان فروش در چند روز برگزاری، بلکه با میزان تغییری که در اقتصاد هنرمندان ایجاد می‌کنند بسنجیم. هدف نهایی نباید برگزاری نمایشگاه‌های بیشتر، بلکه ایجاد بازارهای پایدارتر، تولید رقابت‌پذیرتر و درآمد مستمر برای صنعتگران باشد. نمایشگاه زمانی به سکوی توسعه اقتصادی تبدیل می‌شود که پایان آن، آغاز یک مسیر تازه برای تولید، تجارت و اشتغال باشد.

انتهای پیام/