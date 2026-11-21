به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد جوروند اظهار کرد: عملیات اجرایی فاز دوم طرح نورپردازی و ساحل‌سازی رودخانه شاوور شوش با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد فضای تفریحی و رفاهی برای شهروندان آغاز شد. این طرح با پیگیری و همت محمد کعب‌عمیر، نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی و از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی نفت و اعتبارات تملک دارایی‌های استان در حال اجراست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: فاز دوم این طرح در محدوده‌ای به مساحت ۲هکتار اجرا می‌شود و شامل راه‌اندازی هفت برج روشنایی، عملیات ساحل‌سازی و ایجاد تعدادی آلاچیق است که با هدف ارتقای کیفیت فضاهای عمومی، افزایش رفاه شهروندان و تقویت ظرفیت‌های گردشگری شهرستان شوش پیش‌بینی شده است.

او با اشاره به استقبال چشمگیر شهروندان از اجرای فاز نخست این طرح در منطقه کم‌برخوردار کوی انصار شوش گفت: توسعه فضاهای گردشگری و تفریحی در مناطق مختلف شهری، علاوه بر ارتقای نشاط اجتماعی، می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری شهری و افزایش ماندگاری گردشگران باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان همچنین از برنامه‌ریزی برای آغاز فاز سوم این طرح در آینده نزدیک خبر داد و تأکید کرد: اجرای این طرح در مراحل مختلف، گامی در راستای سامان‌دهی حاشیه رودخانه شاوور و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری این منطقه است.

گفتنی است، عملیات اجرایی این طرح زیر نظر دفتر فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در حال انجام است.

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