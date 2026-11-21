به گزارش میراث آریا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به فعالیت سامانه بارشی اعلام کرد: بارش باران، رعد و برق، وزش باد، در ارتفاعات و نواحی سردسیر بارش برف و پدیده مه یک‌شنبه اول آذرماه در آذربایجان غربی و نیمه شمالی آذربایجان شرقی و دوشنبه ۲ آذرماه در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال و غرب خراسان شمالی و ارتفاعات استان‌های تهران، البرز و سمنان پیش‌بینی می‌شود.

در این شرایط جوی احتمال اختلال در تردد شهری و بین شهری، احتمال لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی به سبب بارش برف و یخ‌زدگی، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر، مه گرفتگی، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، احتمال قطعی برق به‌ویژه در روستاها، وزش باد سرد و نسبتا شدید، تنش سرمایی در بخش کشاورزی، باغداری و دامداری، احتمال اختلال در تامین و انتقال انرژی به‌ویژه در مناطق روستایی و مرتفع وجود دارد.

سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از سفرهای غیر ضروری، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی به‌ویژه در نواحی کوهستانی، خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های کوه نوردی احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت گردی آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی راهداری و شهرداری‌ها جهت برطرف کردن آبگرفتگی معابر و رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی و اطمینان از عملکرد صحیح دودکش‌ها توصیه می‌کند.

هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیاندیشند.

انتهای پیام/