به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراسم اختتامیه رویداد «شوشا؛ پایتخت گردشگری اکو در سال ۲۰۲۶» با حضور نمایندگان کشورهای عضو این سازمان و جمعی از مقامات، مسئولان و فعالان حوزه گردشگری در شهر تاریخی شوشا برگزار شد.

در این مراسم، نمایندگان معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند و بر ضرورت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، تقویت تعاملات گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی تأکید کردند.

شهر تاریخی شوشا در جمهوری آذربایجان که به‌عنوان پایتخت گردشگری اکو در سال ۲۰۲۶ انتخاب شده بود، طی این دوره میزبان مجموعه‌ای از برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی و گردشگری با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و تمدنی منطقه و گسترش همکاری میان کشورهای عضو این سازمان بود.

حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در این رویداد، زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های متنوع گردشگری کشور، تبادل تجربیات، تقویت دیپلماسی گردشگری و بررسی فرصت‌های همکاری مشترک با سایر کشورهای عضو اکو فراهم کرد.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با برخورداری از تنوع گسترده ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و تمدنی کشورهای عضو، از قابلیت‌های قابل توجهی برای توسعه گردشگری منطقه‌ای برخوردار است. برگزاری رویدادهایی همچون انتخاب پایتخت گردشگری اکو نیز می‌تواند در افزایش تعاملات، جذب گردشگران و تقویت پیوندهای فرهنگی و اقتصادی میان کشورهای منطقه نقش‌آفرین باشد.

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