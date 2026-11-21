به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انتشار کتاب «ترویج آگاهانه حفاظت از آثار تاریخی در منطقه تاریخی الموت» حاصل بخشی از رویدادها و فعالیت‌های مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه در حوزه کودک و میراث فرهنگی است؛ رویدادهایی که با هدف آشنایی کودکان با میراث فرهنگی، ایجاد تجربه‌های مستقیم و تقویت مشارکت آنان در شناخت و حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی کشور برگزار می‌شوند.

این اثر حاصل تجربه‌ای سه‌روزه در روزهای ۲۷ تا ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ در منطقه تاریخی الموت است؛ تجربه‌ای با هدف آشنایی عملی کودکان با میراث فرهنگی و اهمیت حفاظت از آثار تاریخی.

ویژگی شاخص این برنامه آموزشی که با مشارکت مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزارشد، برپایی آن در بستر یک منطقه تاریخی و در مواجهه مستقیم کودکان با محیط و آثار تاریخی بود. کودکان در جریان این تجربه با مفاهیم میراث فرهنگی، اصول اولیه باستان‌شناسی، اهمیت کاوش علمی، مشاهده و شناخت آثار تاریخی و ضرورت حفاظت از آن‌ها آشنا شدند. این مواجهه مستقیم، زمینه شکل‌گیری نگاه و نگرش «میراث‌یاران کوچک» و «باستان‌شناسان کوچک» را در میان کودکان فراهم کرد.

این برنامه آموزشی پیش‌تر نیز در قالب گزارشی از برگزاری کارگاه، در تیرماه ۱۴۰۵ در وب‌سایت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری معرفی شده بود.

این برنامه در قالب سفر به منطقه الموت و همراهی با تور تجربه کودکی برگزار شد. در جریان این سفر، حمیده چوبک رئیس پایگاه الموت نیز همراهی و همکاری ارزشمندی در کنار برگزاری کارگاه داشتند.

این کتاب تلاشی برای ثبت و انتقال این تجربه آموزشی است و می‌تواند راهنمایی کاربردی برای مربیان، تسهیلگران، پژوهشگران و علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه کودک و میراث فرهنگی باشد تا با الهام از این تجربه، برنامه‌های آموزشی و مشارکتی مشابهی را طراحی و اجرا کنند.در این رویکرد، آشنایی کودکان با میراث فرهنگی صرفاً به انتقال اطلاعات محدود نمی‌شود؛ بلکه تجربه مستقیم، کشف، مشاهده و مشارکت در حفاظت از آثار تاریخی، بخش مهمی از فرایند یادگیری را تشکیل می‌دهد.

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