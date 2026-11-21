به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: در نشست با نایب رئیس اول مجلس شورای و بررسی مسائل و مشکلات پروژه‌های حوزه میراث‌فرهنگی، ۱۶۰ میلیارد ریال برای دو پروژه مرمتی استان تامین شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: براین‌اساس مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال برای ادامه روند ساماندهی بنای تاریخی جمعه مسجد اردبیل و همچنین ۲۰ میلیارد ریال برای مرمت مسجد اعظم با مساعدت نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین اختصاص پیدا کرد.

او تاکید کرد: در این نشست مصوبات جلسات قبلی با نایب رئیس مجلس بررسی و همچنین شرایط پروژه‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حوزه انتخابیه مربوطه مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

این جلسه با حضور نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در راستای هماهنگی بین دستگاهی به منظور پیشبرد اهداف و برنامه‌ها برگزار شد.

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