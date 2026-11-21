به گزارش میراث آریا، در راستای توسعه نظام‌مند کیفیت و ارتقای استانداردهای خدمات هتلداری و گردشگری، شرکت توسعه گردشگری ایران و گروه هتل‌های بین‌المللی لاله، به مدیریت کامبیز قلی‌زاده سلطانی مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره این شرکت، موفق به اخذ گواهی بین‌المللی ISO ۱۳۰۵۳ از مؤسسه INOSQUAL شدند.

این گواهی در دامنه توسعه، مدیریت و بهره‌برداری از هتل‌ها و مراکز گردشگری صادر شده و بیانگر توجه مجموعه هتل‌های لاله به استقرار رویکردهای نوین مدیریتی و به‌کارگیری روش‌های نظام‌مند در بهبود عملکرد سازمانی است.

استاندارد ISO ۱۳۰۵۳ با تمرکز بر متدولوژی شش سیگما (Six Sigma) و استفاده از تحلیل داده‌محور، به شناسایی و کاهش خطاها، بهینه‌سازی فرایندها، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت عملکرد سازمان‌ها کمک می‌کند.

دریافت این گواهی بین‌المللی، گامی ارزشمند در مسیر بهبود مستمر فرایندهای اجرایی و مدیریتی گروه هتل‌های بین‌المللی لاله و نشان‌دهنده عزم این مجموعه برای ارتقای سطح خدمات، افزایش رضایتمندی مهمانان و خلق تجربه‌ای متمایز، باکیفیت و ماندگار در صنعت هتلداری و گردشگری کشور است.

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