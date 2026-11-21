به گزارش میراث آریا، نهمین اجلاس بین‌المللی (ITEC) روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور فعالان، مدیران و چهره‌های برجسته حوزه صنعت، تجارت و اقتصاد، در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

این رویداد با همکاری دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران، پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، شورای عالی مناطق آزاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف معرفی و تقدیر از مجموعه‌های برگزیده، حمایت از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ملی، ترویج فرهنگ استاندارد و ارتقای کیفیت خدمات در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله صنعت گردشگری و هتلداری، برگزار شد.

در بخش دیگری از این اجلاس، پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، «نشان علمی نوآوری و مدیریت برتر در ارائه خدمات هتلداری» را به کامبیز قلی‌زاده سلطانی مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه گردشگری ایران، اعطا کرد. این نشان در تقدیر از رویکردهای نوآورانه در حوزه مدیریت و ارائه خدمات هتلداری به وی اهدا شد.

دریافت این دو نشان، جایگاه گروه هتل‌های بین‌المللی لاله را در صنعت هتلداری بیش از پیش ارتقاء می‌دهد و بر تعهد این مجموعه به توسعه و تعالی سازمانی تأکید می‌کند. گروه هتل‌های لاله با تمرکز بر ارتقای کیفیت تجربه اقامت، افزایش رضایتمندی مهمانان و بهره‌گیری از رویکردهای نوآورانه در مدیریت و ارائه خدمات، مسیر بهبود مستمر و توسعه استانداردهای میزبانی را دنبال می‌کند. گروه هتل‌های بین‌المللی لاله با تکیه بر این رویکرد، استمرار مسیر ارتقای استانداردهای خدمات، توسعه کیفیت میزبانی و تقویت جایگاه خود در صنعت گردشگری و هتلداری کشور را دنبال می‌کند.

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