میراث‌آریا: صدای کشیده و پرطنین کمانچه، از جمله صداهای شناخته‌شده در موسیقی سنتی ایران است؛ سازی که با حرکت آرشه بر سیم‌ها، طیفی از نغمه‌های آرام، حماسی، اندوهگین و پرتحرک را پدید می‌آورد. کمانچه در طول تاریخ، نه‌تنها وسیله‌ای برای اجرای موسیقی، بلکه بخشی از زندگی فرهنگی و هنری مردم ایران و سرزمین‌های همسایه بوده است.

این ساز در محافل موسیقی، مراسم سنتی، جشن‌ها و اجراهای گروهی حضور داشته و در موسیقی کلاسیک ایرانی نیز یکی از سازهای مهم محسوب می‌شود. هنر ساختن و نواختن آن، مجموعه‌ای از مهارت‌های فنی، دانش موسیقایی و تجربه استادکارانی است که این سنت را نسل به نسل منتقل کرده‌اند.

پیشینه تاریخی؛ سازی با بیش از هزار سال سابقه

کمانچه از خانواده سازهای زهی آرشه‌ای است. درباره تاریخ دقیق پیدایش شکل امروزی آن، روایت‌های مختلفی وجود دارد؛ اما یونسکو قدمت هنر ساختن و نواختن کمانچه را بیش از هزار سال اعلام کرده است. در منابع تاریخی و نگاره‌های مربوط به دوره‌های مختلف تاریخ ایران و جهان اسلام، نمونه‌هایی از سازهای آرشه‌ای دیده می‌شود که از نظر ساختار و شیوه اجرا با خانواده کمانچه ارتباط دارند. این سازها در گذر زمان تغییراتی در شکل کاسه، تعداد سیم‌ها، جنس مواد اولیه و شیوه نوازندگی تجربه کرده‌اند.

کمانچه در دوره‌های صفوی و قاجار جایگاه قابل توجهی در موسیقی درباری و محافل هنری پیدا کرد. در دوره قاجار، این ساز در کنار تار، سنتور، نی و دیگر سازهای ایرانی در اجرای موسیقی دستگاهی حضور داشت. با گسترش موسیقی شهری و شکل‌گیری ارکسترهای جدید در ایران، کمانچه نیز به‌تدریج وارد فضاهای تازه‌ای از اجرا شد. در قرن بیستم، فعالیت استادان و نوازندگان برجسته در حفظ و توسعه تکنیک‌های این ساز نقش مهمی داشت.

ساختار کمانچه؛ هنر ترکیب چوب، پوست و سیم

کمانچه معمولاً از یک کاسه تشدیدکننده صدا، دسته، سیم‌ها، گوشی‌های کوک و پایه تشکیل شده است. کاسه آن اغلب به شکل کروی یا نیم‌کره ساخته می‌شود و در برخی نمونه‌ها از چوب‌های مناسب برای تولید صدای مطلوب استفاده می‌شود. در شیوه‌های سنتی ساخت، روی کاسه ساز با پوست طبیعی پوشانده می‌شود. این بخش نقش مهمی در انتقال ارتعاش سیم‌ها و تولید صدای ساز دارد. دسته کمانچه نیز معمولاً از چوب ساخته می‌شود و گوشی‌ها در بخش بالایی آن قرار می‌گیرند.

در نمونه‌های امروزی، کمانچه معمولاً چهار سیم دارد. آرشه آن از چوب و موی اسب ساخته می‌شود و نوازنده با حرکت دادن آرشه روی سیم‌ها صدا تولید می‌کند. ساخت این ساز نیازمند شناخت دقیق ویژگی‌های چوب، پوست، سیم و تناسب اجزای مختلف است. استادکار باید بتواند کاسه‌ای بسازد که ضمن استحکام، توانایی تشدید مناسب صدا را داشته باشد. همچنین اتصال دسته، تنظیم سیم‌ها و انتخاب آرشه در کیفیت نهایی ساز تأثیرگذار است.

این دانش در بسیاری از کارگاه‌های سنتی از طریق آموزش عملی منتقل می‌شود. شاگرد در کنار استاد، مراحل انتخاب مواد اولیه، شکل‌دهی کاسه، نصب اجزا و تنظیم ساز را می‌آموزد.

شیوه نوازندگی؛ صدایی که با آرشه شکل می‌گیرد

کمانچه برخلاف سازهایی مانند تار و سه‌تار، با زخمه‌زدن نواخته نمی‌شود؛ بلکه آرشه وسیله اصلی تولید صدای آن است. نوازنده ساز را به شکل عمودی نگه می‌دارد و پایه آن را روی زمین یا سطح مناسب قرار می‌دهد. دست چپ وظیفه گرفتن سیم‌ها و تغییر ارتفاع صوتی را بر عهده دارد و دست راست آرشه را حرکت می‌دهد. یکی از ویژگی‌های فنی کمانچه، امکان چرخاندن ساز حول محور پایه آن هنگام نوازندگی است. این قابلیت به نوازنده کمک می‌کند تا برای دسترسی بهتر به سیم‌های مختلف، موقعیت ساز را تغییر دهد.

در موسیقی دستگاهی ایران، کمانچه توانایی اجرای ریزه‌کاری‌های صوتی، تحریرهای سازی، فواصل موسیقایی و جمله‌های ملودیک پیچیده را دارد. همین ویژگی باعث شده است که این ساز در اجرای ردیف موسیقی ایرانی جایگاهی مهم داشته باشد. کمانچه همچنین در موسیقی محلی مناطق مختلف ایران کاربرد دارد. شیوه نوازندگی، کوک، نوع ملودی و حتی ساختار ساز می‌تواند متناسب با سنت موسیقایی هر منطقه تغییر کند.

کمانچه در فرهنگ اجتماعی و موسیقی مردم

کمانچه تنها به سالن‌های کنسرت و محافل رسمی موسیقی محدود نیست. این ساز در بسیاری از مناطق ایران، در جشن‌های محلی، مراسم عروسی، آیین‌های فرهنگی و اجراهای جمعی حضور داشته است. در برخی مناطق غربی و شمال غربی ایران، کمانچه با موسیقی محلی پیوند نزدیکی دارد. در موسیقی لرستان، برای نمونه، گونه‌هایی از کمانچه با ویژگی‌های منطقه‌ای و شیوه‌های اجرایی خاص دیده می‌شود.

در جمهوری آذربایجان نیز کمانچا یکی از سازهای مهم موسیقی سنتی است و در اجرای موسیقی مقامی و برنامه‌های گروهی نقش دارد. همین گستردگی جغرافیایی نشان می‌دهد که کمانچه به یک جامعه یا مرز سیاسی خاص محدود نیست. این ساز در طول تاریخ در میان جوامع مختلف گسترش یافته و هر یک از آنها بخشی از ویژگی‌های هنری و اجرایی خود را به آن افزوده‌اند.

ثبت جهانی؛ میراث مشترک ایران و جمهوری آذربایجان

در دسامبر ۲۰۱۷، در دوازدهمین نشست کمیته بین‌دولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در جزیره ججو در کره جنوبی، هنر ساختن و نواختن کمانچه به‌عنوان پرونده‌ای مشترک از سوی ایران و جمهوری آذربایجان در فهرست نماینده میراث فرهنگی ناملموس بشریت ثبت شد. در پرونده ثبت جهانی، کمانچه به‌عنوان یکی از عناصر مهم موسیقی کلاسیک و فولکلوریک دو کشور معرفی شده است. یونسکو بر نقش این ساز در گردهمایی‌های اجتماعی و فرهنگی و همچنین اهمیت آن در هویت فرهنگی جوامع تأکید کرده است.

در این پرونده، سازندگان، نوازندگان حرفه‌ای و آماتور، استادان و شاگردان به‌عنوان حاملان این میراث شناخته شده‌اند. همچنین انتقال دانش ساخت و نوازندگی از طریق خانواده‌ها و مراکز آموزش موسیقی مورد توجه قرار گرفته است. ثبت مشترک کمانچه، نمونه‌ای از میراث فرهنگی فرامرزی است؛ میراثی که تعلق آن به یک کشور، مانع از حضور و نقش تاریخی جوامع دیگر نمی‌شود.

آینده کمانچه؛ ضرورت حفظ مهارت‌های سنتی

با وجود گسترش آموزش موسیقی و افزایش امکانات ضبط و انتشار آثار هنری، حفظ مهارت‌های سنتی ساخت کمانچه همچنان اهمیت دارد. تغییر در مواد اولیه، کاهش تعداد استادکاران سنتی و کم‌رنگ شدن برخی شیوه‌های آموزش می‌تواند بخشی از دانش تاریخی ساخت این ساز را در معرض فراموشی قرار دهد.

حمایت از کارگاه‌های سازسازی، ثبت تجربه استادان، ایجاد فرصت برای آموزش جوانان و معرفی موسیقی مناطق مختلف از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تداوم این هنر کمک کند. کمانچه امروز همچنان در موسیقی ایران و منطقه حضور دارد؛ سازی که از یک سو با سنت‌های چندصدساله پیوند خورده و از سوی دیگر، در اجراهای معاصر نیز قابلیت‌های تازه‌ای از خود نشان می‌دهد.

ثبت جهانی آن در سال ۲۰۱۷، تنها شناسایی یک ساز قدیمی نبود؛ بلکه به رسمیت شناختن مجموعه‌ای از مهارت‌ها، تجربه‌ها و سنت‌های فرهنگی بود که در طول قرن‌ها، میان مردم ایران و جمهوری آذربایجان شکل گرفته و ادامه یافته است.

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