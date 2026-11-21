به گزارش میراث آریا، ابراهیم شعبان‌پور امروز شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های میراثی و با هدف تقویت مدیریت مشارکت‌محور آثار تاریخی و گردشگری شهرستان سرخس و جلب مشارکت جوامع محلی در حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی، انجمن دوستداران میراث فرهنگی روستای بزنگان تشکیل شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرخس افزود: نخستین جلسه این انجمن با حضور سرپرست بخشداری مرزداران، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان، اعضای شورای اسلامی، دهیاران، روسای پایگاه‌های بسیج، معتمدان و دوستداران میراث فرهنگی روستاهای دهستان گل‌بی‌بی برگزار شد.

شعبان‌پور با اشاره به عضویت حدود ۳۰ نفر در این انجمن (که این تعداد در حال افزایش است و در دومین جلسه دوستداران میراث فرهنگی روستاهای دهستان گُل بی بی نیز اضافه خواهند شد)، تصریح کرد: انجمن دوستداران میراث فرهنگی بزنگان از نظر تعداد اعضا، بزرگترین انجمن میراث‌فرهنگی

شهرستان سرخس و از نخستین انجمن‌های تشکیل‌شده با این ظرفیت در سطح استان محسوب می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند جوامع محلی در حفاظت و معرفی میراث فرهنگی است.

تأکید بر نقش دهیاران در معرفی آثار تاریخی روستاها

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرخس ادامه داد: در این نشست بر نقش انجمن‌های میراث فرهنگی به‌عنوان کانون‌های مدیریت، مشارکت و حمایت از آثار تاریخی و فرهنگی تأکید شد و موضوع مسئولیت دهیاران در شناسایی، معرفی و حفاظت از آثار تاریخی روستاها مورد بررسی قرار گرفت.

او ادامه داد: طبق دستورالعمل‌های جدید، دهیاران موظف هستند با هماهنگی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نسبت به نصب تابلوهای معرفی بناهای تاریخی و میخ‌کوبی آثار داخل روستا و در مجاورت زمین های کشاورزی به منظور جلوگیری از دخل و تصرف در اثر ثبتی، با درج مشخصات ثبتی اقدام کنند تا هویت تاریخی روستاها برای گردشگران و بازدیدکنندگان ملموس‌تر شود.

شعبان‌پور افزود: همچنین با توجه به تهیه تابلوهای یکپارچه معرفی روستاهای شهرستان، مقرر شد دهیاران در بخش ویژگی‌های خاص روستا، عنوان اثر تاریخی ثبت‌شده را درج کنند تا ظرفیت‌های میراثی روستاها به شکل مطلوب معرفی شود.

حمایت از هنرمندان صنایع دستی و توسعه اقتصاد روستایی

او با اشاره به حمایت از هنرمندان صنایع دستی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های این اداره، گفت: در جریان این برنامه از کارگاه گلیم‌بافی روستای بزنگان بازدید شد و موضوع تسهیل صدور مجوزها و اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی برای توسعه فعالیت این کارگاه مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سرخس اظهار کرد: ایجاد کارگاه صنایع دستی در هر روستا، تسهیل شرایط فعالیت هنرمندان، حمایت از تولیدات بومی و فراهم کردن زمینه برندسازی و فروش آنلاین محصولات، از اولویت‌های اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان است تا تولیدات هنرمندان محلی به بازارهای استانی و ملی راه پیدا کنند.

بازدید از روستاهای دهستان گل‌بی‌بی و تقدیم احکام انجمن‌های میراث فرهنگی

شعبان‌پور در ادامه از بازدید روستاهای دهستان گل‌بی‌بی خبر داد و گفت: در این برنامه از روستاهای زالوغال، کاریزک، ارتینج، بیدسوخته، یکه‌بید، درخت‌بید سفلی، درخت‌بید بالا، جهانگیر و چنارسوخته بازدید شد و ضمن گفت‌وگو با معتمدان محلی و اعضای پایگاه‌های بسیج، احکام اعضای انجمن‌های میراث فرهنگی روستاهای میزبان تقدیم شد.

او افزود: این بازدیدها با هدف شناسایی ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری و صنایع دستی روستاهای دهستان گل‌بی‌بی، تقویت ارتباط با جوامع محلی و زمینه‌سازی برای توسعه گردشگری روستایی و حفاظت مشارکت‌محور از میراث فرهنگی انجام شد.

شعبان‌پور اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت مردم و جوامع محلی برای حفاظت از آثار تاریخی، معرفی جاذبه‌های گردشگری و حمایت از صنایع دستی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار روستاهای شهرستان سرخس باشد.

انتهای پیام/