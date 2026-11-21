به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی نیک‌زاد امروز ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: در بازدید از ایستگاه راه‌آهن اردبیل، وضعیت خدمات و مطالبات مسافران این ایستگاه به طور کامل بررسی و مقرر شد مشکلات موجود در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری و برطرف شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در پی مطالبه مردم برای تامین گرمایش سالن ایستگاه در فصل سرما، با پیگیری و تامین اعتبار لازم مقرر شد این مشکل حداکثر ظرف یک هفته آینده به طور کامل رفع شود تا مسافران در ایام سرد سال با مشکلی مواجه نشوند.

او با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده تاکید کرد: با هماهنگی شرکت رجا، نمایندگان استان و استاندار مقرر شد در صورت تامین تسهیلات مورد نیاز، قطار اردبیل ـ تهران به‌صورت روزانه و قطار اردبیل ـ مشهد هفته‌ای یک‌بار برقرار شود.

نیک‌زاد با تاکید بر اهمیت استقلال اداری راه‌آهن استان تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، ساختار اداری راه‌آهن اردبیل از منطقه شمال غرب مستقل شده و فعالیت مستقل آن زیر نظر راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است و این امر به بهبود خدمات کمک می‌کند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی درباره توسعه زیرساخت‌های ریلی استان گفت: همچنین مقرر شد وزیر مربوطه برای تأمین اعتبار و آغاز سریع عملیات اجرایی ادامه خط‌آهن اردبیل ـ پارس‌آباد، نامه‌ای به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال کند تا روند اجرای این طرح مهم تسریع شود.

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