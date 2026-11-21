به گزارش میراث آریا، یاسر جعفری مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به اقدامات در دست انجام برای حفاظت و مرمت مجموعه‌های تاریخی پایتخت از برنامه‌ریزی برای تهیه مستندات دقیق از بازار تهران با استفاده از فناوری اسکن لیزری خبر داد.

جعفری با بیان اینکه توافق‌های لازم برای انجام این کار صورت گرفته است، اظهار کرد: قرار است بازار تهران به‌طور کامل برداشت و نقشه‌های دقیق آن تهیه شود.

به گفته او، اجرای این طرح می‌تواند اتفاق مهمی در زمینه مستندسازی مجموعه تاریخی بازار تهران باشد چراکه تاکنون چنین برداشت کاملی از این مجموعه انجام نشده است.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت ثبت دقیق وضعیت کالبدی بازار توضیح داد: تهیه نقشه‌های جامع و مستندات فنی علاوه بر کمک به شناخت بهتر ساختار این مجموعه می‌تواند در برنامه‌ریزی برای حفاظت و مرمت آن نیز مورد استفاده قرار گیرد.

جعفری همچنین به اهمیت این مستندات در مواجهه با حوادث احتمالی آینده اشاره کرد و گفت: در شرایطی که ممکن است در آینده اتفاقاتی برای بازار تهران رخ دهد، در اختیار داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت موجود بناها و ساختار بازار اهمیت زیادی دارد.

به گفته او، ثبت کامل وضعیت بازار با فناوری اسکن لیزری این امکان را فراهم می‌کند که مستندات قابل اتکایی از این مجموعه تاریخی در اختیار باشد و در صورت بروز آسیب یا نیاز به اقدامات حفاظتی و مرمتی، بتوان از این اطلاعات استفاده کرد.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران این طرح را یکی از اقدامات مهم در زمینه مستندسازی میراث معماری تهران دانست و ابراز امیدواری کرد که با اجرای آن، نقشه‌برداری دقیق و جامع بازار تهران به سرانجام برسد.

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