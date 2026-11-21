به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ غلامرضا زینالی، امروز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به تداوم اقدامات نظارتی و حفاظتی در محدوده پایگاه ملی میراث فرهنگی روستای کندوان بیان کرد: در جریان پایش‌های انجام‌شده و با همکاری عوامل پایگاه ملی میراثی کندوان، ۲ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در محدوده این روستا شناسایی شد که با پیگیری یگان حفاظت و اخذ دستور قضایی، عملیات اجرایی آن‌ها متوقف و محل‌های موردنظر پلمب شد.



فرمانده یگان‌حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: این اقدام با مشارکت نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان و مأموران کلانتری ۱۱ اسکو انجام گرفت و پس از هماهنگی با دادستان شهرستان، اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از ادامه تخلفات به اجرا درآمد.



او با اشاره به حساسیت‌های حفاظتی روستای کندوان تصریح کرد: ارزش این روستا به معماری صخره‌ای و خانه‌های دست‌کند آن محدود نشده و پیوند میان ساختار طبیعی، الگوی معماری بومی و تداوم زندگی در این بافت، مجموعه‌ای از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی را شکل داده است که هرگونه مداخله خارج از ضوابط می‌تواند انسجام و اصالت آن را تحت تأثیر قرار دهد.



سرهنگ زینالی ادامه داد: در محدوده روستای جهانی کندوان، ساخت‌وساز و تغییرات کالبدی بدون اخذ مجوزهای لازم ممکن است پیامدهایی برای منظر تاریخی، ساختار زمین و ارزش‌های میراثی روستا به همراه داشته باشد. به همین دلیل، شناسایی زودهنگام تخلفات و جلوگیری از تداوم عملیات غیرمجاز، بخش مهمی از رویکرد حفاظتی یگان در این محدوده است.



او خاطرنشان کرد: گشت‌های حفاظتی و نظارت بر عرصه و حریم آثار تاریخی با همکاری پایگاه‌های میراثی و دستگاه‌های انتظامی و قضایی ادامه دارد و با هرگونه حفاری، خاکبرداری، ساخت‌وساز یا دخل و تصرف غیرمجاز، پس از بررسی و طی مراحل قانونی، برخورد خواهد شد.



فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان در پایان تأکید کرد: حفاظت از کندوان نیازمند نظارت پیوسته و همکاری دستگاه‌های مسئول است تا ضمن صیانت از حقوق ساکنان، ضوابط حفاظتی و ارزش‌های تاریخی این روستای جهانی نیز حفظ شود.

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