به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث کریمی، امروز شنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به جایگاه آموزش در ساختار توسعه گردشگری بیان کرد: گردشگری یک زنجیره به‌هم‌پیوسته از خدمات است که کیفیت آن در تمام مراحل سفر، از معرفی مقصد و برنامه‌ریزی سفر تا حمل‌ونقل، اقامت، پذیرایی و تجربه حضور گردشگر در مقصد شکل می‌گیرد. عملکرد هر یک از این بخش‌ها بر ارزیابی نهایی گردشگر تأثیر می‌گذارد و ضعف در هر حلقه می‌تواند کیفیت کل تجربه سفر را تحت تأثیر قرار دهد.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در برنامه‌ریزی توسعه گردشگری، معمولاً بخش مهمی از توجه به ایجاد تأسیسات، توسعه راه‌های دسترسی، افزایش ظرفیت اقامتی و تجهیز جاذبه‌ها اختصاص پیدا می‌کند، در حالی که بهره‌برداری صحیح از این ظرفیت‌ها به دانش مدیریتی، مهارت‌های تخصصی و شناخت دقیق الزامات حرفه‌ای نیاز دارد. تأسیس یا ایجاد یک زیرساخت گردشگری، آغاز فعالیت اقتصادی آن مجموعه است و کیفیت عملکرد آن در گرو توان تخصصی افرادی قرار دارد که مسئولیت اداره و ارائه خدمات را بر عهده می‌گیرند.

او با اشاره به مفهوم استانداردسازی در صنعت گردشگری تصریح کرد: استانداردسازی به معنای ایجاد یک چارچوب مشخص برای کیفیت خدمات، ایمنی، بهداشت، نحوه مدیریت و سطح پاسخگویی به گردشگران است. زمانی که این معیارها در واحدهای گردشگری به‌صورت مستمر رعایت شوند، گردشگر با سطح قابل پیش‌بینی‌تری از خدمات مواجه می‌شود و فعالان این حوزه نیز می‌توانند عملکرد مجموعه خود را ارزیابی و نقاط ضعف را اصلاح کنند.

کریمی بیان کرد: آموزش تخصصی باید متناسب با مسئولیت هر یک از مشاغل گردشگری طراحی شود. راهنمای فرهنگی به دانش تاریخی و فرهنگی، مهارت روایتگری، مدیریت گروه و توانایی برقراری ارتباط مؤثر با گردشگران نیاز دارد. مدیر فنی دفتر خدمات مسافرتی باید با مقررات، فرایندهای اجرایی، طراحی و عرضه خدمات سفر و مدیریت تعهدات حرفه‌ای آشنا باشد. در حوزه تأسیسات گردشگری نیز شناخت اصول مدیریت، کیفیت خدمات، ایمنی و الزامات بهره‌برداری اهمیت دارد.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت پیوند میان آموزش و محیط واقعی فعالیت‌های گردشگری اظهار کرد: اثربخشی آموزش زمانی مشخص می‌شود که دانش فراگرفته‌شده در محیط کار قابلیت اجرا داشته باشد. دوره‌های آموزشی باید علاوه بر انتقال مباحث نظری، مهارت تصمیم‌گیری، حل مسئله، مدیریت ارتباط با مشتری و مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌نشده را در فراگیران تقویت کنند. صنعت گردشگری به نیروهایی نیاز دارد که بتوانند دانش تخصصی را به کیفیت ملموس خدمات تبدیل کنند.

او با اشاره به اهمیت نظام ارزیابی و نظارت بر تأسیسات گردشگری خاطرنشان کرد: آموزش ارزیابان متخصص و آشنا با ضوابط، یکی از الزامات اجرای دقیق نظام تطبیق استانداردهاست. ارزیابی حرفه‌ای باید بر شناخت شاخص‌ها، تشخیص میزان انطباق عملکرد مجموعه‌ها با ضوابط و ارائه راهکارهای اصلاحی استوار باشد تا فرایند نظارت به ارتقای واقعی کیفیت خدمات منجر شود.

کریمی در پایان تأکید کرد: آینده گردشگری استان به میزان هماهنگی میان توسعه زیرساخت‌ها، توانمندسازی نیروی انسانی، ارتقای مدیریت مجموعه‌ها و نظارت مؤثر بر کیفیت خدمات وابسته است. آذربایجان‌شرقی از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی متنوعی برخوردار است و تبدیل این ظرفیت‌ها به مزیت رقابتی در بازار گردشگری، مستلزم سرمایه‌گذاری مستمر در دانش، مهارت و استانداردهای حرفه‌ای این صنعت است.

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