به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث کریمی با اشاره به برگزاری هماهنگ آزمون جامع دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت گردشگری در سراسر کشور بیان کرد: این آزمون در آذربایجان‌شرقی روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه با حضور جمعی از فراگیران دوره‌های تخصصی گردشگری برگزار شد و شرکت‌کنندگان در چهار حوزه آموزشی راهنمایان فرهنگی، مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری و تربیت ارزیاب طرح تطبیق ضوابط تأسیسات گردشگری مورد ارزیابی قرار گرفتند.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی با اشاره به جایگاه آموزش تخصصی در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری اظهار کرد: فعالیت در بخش‌های مختلف گردشگری به دانش حرفه‌ای، شناخت ضوابط و توانایی مدیریت شرایط اجرایی نیاز دارد و دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت با فراهم‌کردن زمینه کسب این مهارت‌ها، مسیر ورود نیروهای آموزش‌دیده به بازار کار گردشگری را هموار می‌کنند.

او ادامه داد: راهنمایان فرهنگی در معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی مقصدهای گردشگری و شکل‌دهی به تجربه بازدیدکنندگان نقش مهمی دارند و تسلط آن‌ها بر دانش میراث‌فرهنگی، روایتگری و اصول ارتباط با گردشگران، بر کیفیت معرفی جاذبه‌های استان تأثیر مستقیم می‌گذارد.

کریمی تصریح‌ کرد: در بخش دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری نیز آشنایی با ضوابط فعالیت، برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی خدمات سفر و مدیریت فنی، از الزامات ارائه خدمات حرفه‌ای و قابل اعتماد به گردشگران است. همچنین مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری و تربیت ارزیابان طرح تطبیق ضوابط، از حوزه‌هایی هستند که به دانش اجرایی و شناخت استانداردهای تخصصی نیاز دارند.

معاون گردشگری استان با تأکید بر اهمیت ارزیابی علمی فراگیران تصریح کرد: آزمون جامع فرصتی برای سنجش میزان یادگیری و احراز آمادگی علمی شرکت‌کنندگان در پایان دوره‌های آموزشی است و نتایج آن می‌تواند مبنای ادامه مسیر حرفه‌ای فراگیران در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط قرار گیرد.

کریمی خاطرنشان کرد: توسعه منابع انسانی متخصص و ارتقای سطح دانش فعالان گردشگری از الزامات تقویت زیرساخت‌های خدماتی استان به شمار می‌رود و برگزاری منظم دوره‌های آموزشی و آزمون‌های جامع، در تربیت نیروهای توانمند و بهبود کیفیت خدمات گردشگری آذربایجان‌شرقی اهمیت دارد.

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