به گزارش میراث‌آریا، یازدهمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال با رویکرد تجلیل از مدیران ارزش‌آفرین ملی و چهره‌های اثرگذار در عرصه صنعت و اقتصاد کشور، با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معصومه اَقاپورعلیشاهی مشاور امور اقتصادی رئیس جمهوری، علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدحسین بازگیر رئیس مرکز مشارکت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست و حسین زاهدی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت و همچنین جمعی از مدیران ارشد صنعتی، اقتصادی و تجاری کشور در مرکز همایش‌های سازمان صدا و سیما برگزار شد.

در این اجلاس، کامبیز قلی‌زاده سلطانی مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران، برای دومین بار موفق به کسب نشان عالی مدیر سال شد؛ افتخاری که بیانگر جایگاه مدیریتی، تلاش‌های مستمر و نقش‌آفرینی در مسیر توسعه و ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری کشور است.

نشان عالی مدیر سال با هدف شناسایی و تقدیر از مدیرانی اعطا می‌شود که با رویکردی اثربخش، بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمانی، تصمیم‌گیری راهبردی و خلق ارزش در حوزه فعالیت خود، در مسیر رشد و تعالی اقتصاد ملی گام برمی‌دارند.

کسب این نشان برای دومین بار، بیانگر تداوم رویکرد مدیریتی و تلاش‌های قلی‌زاده سلطانی در مسیر توسعه فعالیت‌های شرکت توسعه گردشگری ایران و ارتقای جایگاه این مجموعه در صنعت گردشگری هتلداری کشور است.

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