به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین اصغری امروز شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این همایش با هدف بررسی چالش‌های فروش تورهای گروهی، فعالیت تورهای غیرمجاز و یافتن راهکارهایی برای سامان‌دهی بازار گردشگری و حمایت از فعالان حرفه‌ای این صنعت برگزار شد.

رئیس موزه بزرگ خراسان در این همایش، با اشاره به اهمیت سامان‌دهی بازار فروش تورهای گروهی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، بر ضرورت تقویت مهارت روایتگری در میان راهنمایان گردشگری تأکید کرد.

او اظهار کرد: در دنیای امروز، میراث تاریخی و فرهنگی کشورها از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت نرم و شکل‌دهنده تصویر و برند ملی آن‌هاست. بنابراین، راهنمایان گردشگری نباید صرفاً به معرفی اطلاعات تاریخی و مشخصات آثار و جاذبه‌ها بسنده کنند، بلکه باید با روایت داستان‌ها، زمینه‌های تاریخی و معانی فرهنگی نهفته در هر اثر، تجربه‌ای عمیق و ماندگار برای گردشگران خلق کنند.



رئیس موزه بزرگ خراسان افزود: راهنمایان گردشگری در کنار توسعه برند حرفه‌ای خود و مجموعه‌هایی که با آن‌ها همکاری می‌کنند، نقشی مهم در معرفی هویت، تمدن و تقویت برند ملی ایران بر عهده دارند.

هم‌چنین مصطفی ندافی، بنیان‌گذار شرکت رسپینا، به ارائه دیدگاه‌ها و راهکارهای خود درباره چالش‌های فروش تورهای گروهی پرداخت و با معرفی سامانه طراحی‌شده توسط این شرکت، ظرفیت‌های آن را برای ایجاد بستری شفاف برای معرفی و عرضه تورهای گروهی از سوی آژانس‌های گردشگری تشریح کرد.

ایجاد صفحات اختصاصی برای راهنمایان گردشگری، ارائه خدمات مرتبط با دریافت مجوز، تبلیغات و بازاریابی، امکان فروش اقساطی تورها و تسویه نقدی با راهنمایان از جمله امکانات و ظرفیت‌های همکاری معرفی‌شده در این نشست بود.

همچنین رؤسای انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و انجمن راهنمایان گردشگری، دیدگاه‌ها و تجربیات خود را درباره فعالیت تورهای غیرمجاز، چالش‌های فروش تورهای گروهی و راهکارهای حمایت از فعالان قانونی صنعت گردشگری مطرح کردند.

این همایش در راستای تقویت تعامل میان فعالان صنعت گردشگری، شفافیت در بازار فروش تورهای گروهی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در مشهد برگزار شد.

انتهای پیام/