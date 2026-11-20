به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی با گرامیداشت فرارسیدن هفته بسیج با اشاره به جایگاه فرهنگ بسیج در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی اظهار کرد: فرهنگ بسیج ریشه در باور به مسئولیت اجتماعی، احساس تعلق به جامعه و آمادگی برای حضور در میدان خدمت دارد و در هر عرصه‌ای که نیاز به تلاش، همدلی و عبور از موانع باشد، می‌تواند منشأ اثر قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: آنچه در فرهنگ بسیجی اهمیت دارد، تقدم منافع عمومی بر منافع فردی، نگاه مسئولانه به مسائل جامعه و باور به توانایی مردم برای حل مشکلات است؛ رویکردی که در حوزه میراث فرهنگی نیز می‌تواند به شکل مشارکت در حفاظت از آثار تاریخی، پاسداشت سنت‌ها، انتقال ارزش‌های فرهنگی به نسل‌های آینده و حمایت از داشته‌های هویتی کشور نمود پیدا کند.

زینالی تصریح کرد: میراث فرهنگی، بخشی از حافظه جمعی جامعه و روایتگر مسیر تاریخی، باورها، خلاقیت‌ها و شیوه زیست نسل‌های گذشته است. حفاظت از این سرمایه‌ها به معنای حفاظت از بخشی از هویت امروز جامعه و فراهم کردن زمینه شناخت بهتر آینده است؛ از این رو، نگاه به میراث فرهنگی باید از یک مسئولیت صرفاً تخصصی و اداری به یک دغدغه عمومی ارتقا یابد.

او توضیح داد: تجربه نشان داده است که حفاظت پایدار از آثار تاریخی زمانی اثربخش خواهد بود که مردم، ساکنان محلی، تشکل‌های فرهنگی، فعالان گردشگری و دستگاه‌های اجرایی در کنار یکدیگر قرار گیرند. هیچ مجموعه‌ای به تنهایی نمی‌تواند از تمام ظرفیت‌ها و داشته‌های تاریخی و فرهنگی یک استان حفاظت کند و این مسیر نیازمند اعتمادسازی، آگاهی‌بخشی و ایجاد زمینه مشارکت واقعی مردم است.

این مسئول با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان البرز در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: البرز از تنوع قابل توجهی از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی برخوردار است و این ظرفیت‌ها، علاوه بر ارزش هویتی، می‌توانند در ایجاد فرصت‌های اقتصادی، توسعه کسب‌وکارهای محلی و تقویت اشتغال نقش‌آفرین باشند. البته بهره‌برداری از این فرصت‌ها زمانی به توسعه پایدار منجر می‌شود که حفاظت از منابع و ارزش‌های فرهنگی در اولویت قرار داشته باشد.

زینالی با تأکید بر پیوند میان توسعه گردشگری و حفظ هویت فرهنگی افزود: گردشگری زمانی می‌تواند به یک ابزار مؤثر توسعه تبدیل شود که به معرفی اصیل فرهنگ، تاریخ و سبک زندگی جوامع میزبان بپردازد. در این مسیر، توجه به ظرفیت‌های بومی، حمایت از هنرمندان صنایع دستی، معرفی میراث ناملموس و تقویت زیرساخت‌های گردشگری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ضمن ایجاد ارزش اقتصادی، به حفظ و احیای سرمایه‌های فرهنگی کمک کند.

او خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز، ایجاد پیوند میان نسل جوان و میراث تاریخی و فرهنگی است؛ چراکه انتقال این سرمایه‌ها به نسل‌های آینده تنها با حفاظت فیزیکی از آثار محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند معرفی جذاب، آموزش، روایتگری مؤثر و ایجاد احساس تعلق در جامعه است. هر اندازه مردم میراث فرهنگی خود را بهتر بشناسند، حساسیت و مسئولیت بیشتری نسبت به حفاظت از آن خواهند داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز در پایان با تبریک هفته بسیج به بسیجیان و تمامی افرادی که در عرصه‌های خدمت‌رسانی و آبادانی کشور فعالیت می‌کنند، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به تقویت فرهنگ همدلی، کار جمعی و مسئولیت‌پذیری نیاز داریم. باور داریم با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و همراهی مردم می‌توان زمینه حفاظت مؤثرتر از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری و معرفی شایسته ظرفیت‌های استان البرز را فراهم کرد.

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