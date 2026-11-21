به گزارش خبرنگار میراث آریا، سردار سید قاسم قاسمی، امروز ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به ریشه‌های اقتدار امروز ایران، از ایستادگی بی‌نظیر جوانان در برابر تجهیزات پیشرفته دشمن در دوران دفاع مقدس یاد کرد و تأکید نمود که امنیت امروز کشور، مدیون خون شهدا و نبوغ فرزندان این سرزمین است.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در امور ایثارگران در سخنرانی خود ضمن ابراز ارادت به روح شهدا، به تفاوت میان امکانات دشمن و میزان ایستادگی رزمندگان اشاره کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس، در حالی که دشمن با حمایت ده‌ها کشور و تجهیزات پیشرفته همچون جنگنده‌ها و بمب‌های شیمیایی به جنگ ما آمد، جوانان ما با کمترین امکانات، از آب و خاک این کشور دفاع کردند.

قاسمی افزود: امروز نیز که با رژیم کودک‌کش صهیونیستی و عوامل فتنه روبه‌رو هستیم، باید بدانیم که اقتدار نیروهای هوایی و مسلح ما امروز، حاصل همان تجربه‌ها و ایستادگی‌های دوران دفاع مقدس است.

او با تأکید بر نقش وحدت، از مسئولان خواست تا در کنار رهبری و دولت خدمتگزار، پشت پناه نیروهای مسلح باشند.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران اظهار کرد: ما هیچ‌گاه طالب جنگ نبوده‌ایم و خواهان آرامش در منطقه هستیم، اما اجازه نخواهیم داد که هیچ‌گونه تجاوزی به حریم این کشور صورت گیرد.

قاسمی همچنین با توصیه به مردم و جوانان، بر اهمیت مراجعه به مضارح شهدا برای رفع حاجت و کسب آرامش روحی تأکید کرد و آن را راهی برای کسب عزت و برکت دانست.

او در بخش پایانی سخنان خود، با نگاهی مدیریتی به کارکنان بر لزوم برخورد اسلامی و انسانی با مراجعان تأکید کرد و گفت: درهای اتاق‌های شما باید به روی خدمت به مردم باز باشد. با هر فردی، فارغ از دین و مذهب، با روحیه گشاده و برخورد اسلامی برخورد کنید؛ چرا که خدمت به مردم، عین عبادت است.

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