به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و رفع موانع پیش‌روی توسعه گردشگری شهرستان شیراز، مسائل و مشکلات تعدادی از سرمایه‌گذاران این حوزه در جلسه رفع موانع تولید فرمانداری شهرستان شیراز در روز شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ مطرح و برای پیگیری و رفع آن‌ها تصمیماتی اتخاذ شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شیراز، با اشاره به ضرورت برگزاری چنین جلساتی گفت: با توجه به اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاران و نقش آن‌ها در توسعه زیرساخت‌های گردشگری و رونق اقتصادی شهرستان، تلاش کردیم با پیگیری‌های لازم، زمینه طرح مسائل و موانع سرمایه گذاران این حوزه را در جلسه رفع موانع تولید فرمانداری فراهم کنیم.

هاجر عسکری افزود: در این نشست، چند مورد از مشکلات سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری شهرستان شیراز مطرح شد و خوشبختانه با طرح موضوعات و پیگیری‌های انجام‌شده، نتایج امیدوارکننده‌ای حاصل شد.

او با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری بدون حضور و مشارکت مؤثر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، بیان کرد: دستگاههای متولی باید با تعامل و هماهنگی بین‌بخشی و رعایت الزامات قانونی مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران را هموار کنند

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شیراز ادامه داد: امیدواریم با تداوم و تقویت این نشست‌ها و پیگیری مستمر مصوبات، بتوانیم زمینه رفع مشکلات سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت عملی از فعالان حوزه گردشگری را فراهم کنیم.

عسکری در پایان با اشاره به ضرورت توجه جدی به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان شیراز خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذار، حمایت از اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه پایدار گردشگری است و اداره میراث فرهنگی شهرستان با جدیت پیگیر مطالبات فعالان این حوزه و ایجاد بستر مناسب برای حضور و فعالیت بیشتر بخش خصوصی خواهد بود.

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