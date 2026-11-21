به گزارش میراث آریا، به همت اداره‌کل موزه‌های معاونت میراث فرهنگی، هجدهمین نشست از سلسله نشست‌های «سه‌شنبه‌های موزه‌اندیشی» با موضوع «آمادگی و ایمن‌سازی موزه‌ها در شرایط اضطراری؛ راهبردهای پیشگیری و الزامات ایمنی و حفاظت در برابر حریق»، روز سه‌شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۵، در سالن نشست موزه ایران باستان، موزه ملی ایران برگزار می‌شود.

این نشست با مشارکت سازمان آتش‌نشانی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با هدف بررسی راهبردهای پیشگیری، الزامات ایمنی و راهکارهای حفاظت از موزه‌ها در برابر حریق و شرایط اضطراری برگزار خواهد شد.

دبیر این نشست، رؤیا ساعتیان، رئیس اداره فنی و مهندسی اداره‌کل موزه‌ها است و سرهنگ آیت احمدی، فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کامران عبدولی، معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی شهر تهران و سعید بختیاری، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، به ارائه دیدگاه‌ها و مباحث تخصصی خواهند پرداخت.

علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت حضوری و مجازی در این شرکت کنند. لینک حضور مجازی از طریق بارکد درج‌شده در پوستر قابل دسترسی است.

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