به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد جوروند امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۵ در نشست مشترک با محمد امیر، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این چهار شهرستان اظهار کرد: جذب اعتبارات، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ساماندهی محوطه‌های تاریخی و حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی از طریق فراهم‌کردن فرصت‌های نمایشگاهی و پرداخت تسهیلات، از جمله محورهای فعالیت اداره‌کل در این مناطق بوده است.

او با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان کارون افزود: تعدد روستاها، قرارگیری در حاشیه رودخانه کارون و برخورداری از ظرفیت‌های غنی فرهنگی و کشاورزی، فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری روستایی و برگزاری رویدادهای متنوع بومی در این شهرستان فراهم کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با اشاره به برگزاری جشنواره‌های خرما، چای ترش و صید ماهی در شهرستان کارون تصریح کرد: جشنواره چای ترش فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، صنایع‌دستی و محصولات بومی منطقه است و می‌تواند زمینه رونق اقتصادی، توسعه بازار فروش محصولات محلی و معرفی توانمندی‌های روستایی را فراهم کند.

جوروند بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت رویدادهای بومی برای معرفی جاذبه‌های مناطق روستایی تأکید کرد و افزود: برگزاری چنین جشنواره‌هایی علاوه بر معرفی داشته‌های فرهنگی و کشاورزی منطقه، زمینه حضور گردشگران و تقویت فعالیت‌های اقتصادی جوامع محلی را فراهم می‌کند.

در ادامه این نشست، محمد امیر، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر نقش میراث‌فرهنگی و گردشگری در توسعه مناطق گفت: این حوزه می‌تواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های مناطق و ایجاد فرصت‌های اقتصادی داشته باشد و اقدامات انجام‌شده در شهرستان کارون زمینه مناسبی برای بهره‌گیری بیشتر از توانمندی‌های روستایی فراهم کرده است.

او با اشاره به ضرورت معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستایی در سطح ملی و بین‌المللی افزود: کیفیت برگزاری جشنواره‌ها و دستاوردهای حاصل از آن‌ها اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه این رویدادها علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، می‌توانند به رونق اقتصادی، معرفی محصولات بومی و تقویت فعالیت‌های گردشگری منجر شوند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون همچنین بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر رویدادهای گردشگری تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد جشنواره برداشت چای ترش شهرستان کارون در سال جاری با کیفیت مطلوب و مشارکت گسترده برگزار شود.

گفتنی است جشنواره برداشت چای ترش روستای علوه شهرستان کارون روزهای پنجم و ششم آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و صنایع‌دستی این منطقه خواهد بود.

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