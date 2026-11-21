به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان ۲۸آبان ماه ۱۴۰۵ در این آیین تکریم از تلاش‌ها، زحمات و همکاری‌های علی اکبر شرفی حراست سابق این اداره کل در طول مدت ۲۵ سال قدردانی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان همچنین با تبریک انتصاب اکبر حیدری سرپرست جدید امور حراست این اداره کل اظهار کرد: تعامل، همکاری و همراهی همه بخش‌های این اداره کل برای پیشرفت امور با حراست ضروری است.

حسینی نماینده حراست وزارتخانه با اشاره به جایگاه حراست در صیانت و سلامت اداری تصریح کرد: تقویت نظم سازمانی، پیشگیری و ایجاد فضای همدلی و اعتماد مورد انتظار است.

او گفت: نقش حراست را در ایجاد آرامش سازمانی، صیانت از سرمایه‌های انسانی، حفظ سلامت اداری و تقویت امنیت محیط کار، بسیار اثرگذار توصیف کرد و بر ضرورت تعامل سازنده میان واحدهای مختلف شرکت تأکید کرد.

در پایان این مراسم، ضمن تقدیر از خدمات و مساعی ارزشمند علی اکبر شرفی، طی حکمی از سوی مدیرکل حراست وزارت، اکبر حیدری به‌عنوان مسئول سرپرست موقت حراست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان معرفی شد.

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