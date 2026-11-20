به گزارش خبرنگار میراث آریا، در این آیین بزرگ، پیمان جبلی روز ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۵، با اهدای لوح سپاس و تندیس افتخار، از خدمات بی‌شائبه این دو چهره در صیانت از ارزش‌های مکتب عاشورا و ترویج فرهنگ مذهبی در سطح ملی قدردانی کرد.

رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: حضور و نقش مؤثر این دو پیرغلام در برگزاری رویدادهای مذهبی زنجان، پیوندی ناگسستنی با سنت‌های دیرینه این استان دارد. زنجان همواره با تکیه بر نقش «دسته حسینه» و «دسته مسجد اعظم»، یکی از کانون‌های اصلی برگزاری مراسم‌های عزاداری با اصالت و با رعایت سنت‌های موروثی است.

او بیان کرد: این دسته‌ها که در طول نسل‌ها نقش انتقال‌دهنده ارزش‌های اخلاقی و معنوی را ایفا کرده‌اند، از جمله بخش‌های حیاتی میراث معنوی و گردشگری مذهبی در استان زنجان محسوب می‌شوند.

تجلیل از حاج ولی‌الله کلامی و حاج جواد رسولی، بیش از آنکه تکریم فردی باشد، پاسداشت جایگاه پیرغلامانی است که با تکیه بر این سنت‌های موروثی، از هویت مذهبی و فرهنگی زنجان در برابر چالش‌های زمانه دفاع می‌کنند. این دو خادم، به‌عنوان از برگزارکنندگان اصلی و مداحان پیش‌قدم در رویدادهای ملی، همواره سدی استوار در برابر فراموشی سنت‌های اصیل حسینی بوده‌اند.

این اقدام، گامی در جهت بازشناسی نقش خادمان در حفظ میراث فرهنگی-مذهبی استان است؛ میراثی که از طریق برگزاری مراسم‌های سازمان‌یافته و با حفظ قواعد سنتی، به بخشی از هویت مذهبی و جذابیت‌های گردشگری معنوی زنجان تبدیل شده است.

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