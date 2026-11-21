به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دو نشست متوالی کمیسیون تخصصی فرهنگی و اجتماعی دولت، صبح امروز شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد و طی آن، موضوعات مرتبط با تعیین سازوکار پیگیری مسائل شهدای لامرد و بررسی آیین‌نامه جشن ملی در دستور کار اعضای این کمیسیون قرار گرفت.

در نخستین نشست، موضوع تغییر عنوان «ستاد ملی پیگیری جنایت مدرسه میناب» مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای این جلسه، گزارشی از روند برگزاری پنج نشست ستاد ملی، اقدامات انجام‌شده از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین فعالیت‌ها و پیگیری‌های سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در ارتباط با موضوع میناب ارائه شد.

در ادامه، اعضای کمیسیون ضمن بحث و تبادل‌نظر درباره پیشنهاد تغییر عنوان ستاد، ابعاد مختلف موضوع و ضرورت پیش‌بینی سازوکاری برای پیگیری مسائل مرتبط را بررسی کردند. در جمع‌بندی این نشست مقرر شد به هیئت دولت پیشنهاد شود به‌جای تغییر عنوان ستاد، تبصره‌ای به مصوبه مربوط افزوده شود تا بر اساس آن، پیگیری مسائل مرتبط با شهدای لامرد در قالب کمیته‌ای ذیل ستاد ملی شهدای میناب انجام شود.

در دومین نشست کمیسیون تخصصی فرهنگی و اجتماعی دولت نیز آیین‌نامه پیشنهادی جشن ملی در دستور بررسی قرار گرفت. اعضای کمیسیون پس از طرح دیدگاه‌ها و بررسی کلیات آیین‌نامه، بر ضرورت بازنگری در چارچوب سیاستی این موضوع تاکید کردند و مقرر شد سند سیاستی جدیدی با مشارکت دستگاه‌های مسئول و نهادهای مرتبط تدوین شود.

بر اساس تصمیم اتخاذشده، تدوین این سند در قالب کارگروهی با مشارکت وزارتخانه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های مرتبط پیگیری خواهد شد.

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