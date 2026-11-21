به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عادل شهرزاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان روز شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ در آیین امضای این تفاهم‌نامه اظهار کرد: این سند همکاری به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی مهندسی، تسهیل روند سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و تسریع در فرآیندهای فنی و اجرایی پروژه‌های مرتبط منعقد شده است.

او با اشاره به مفاد این تفاهم‌نامه افزود: ارائه خدمات مهندسی به ابنیه و مستحدثات متقاضی دریافت مجوز، تسهیل و ارجاع امور طراحی، نظارت، اجرا و نقشه‌برداری در پروژه‌های گردشگری، هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و همچنین همکاری در زمینه مرمت و احیای بافت‌های تاریخی از محورهای اصلی این توافق است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: تلاش برای وحدت رویه در صدور مجوزها، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و بهره‌مندی متقابل اعضای دو سازمان از امکانات رفاهی و اقامتی از دیگر دستاوردهای این تفاهم‌نامه است که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار گردشگری و حفظ هویت معماری استان ایفا کند.

او با اشاره به پیش‌بینی تشکیل کمیته مشترک هماهنگی میان دو دستگاه افزود: این کمیته، پیگیری اجرای مفاد تفاهم‌نامه و هماهنگی کارگروه‌های تخصصی را بر عهده خواهد داشت و موضوعات اجرایی آن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پیگیری می‌شود.

شهرزاد خاطرنشان کرد: پیوند ظرفیت‌های تخصصی حوزه مهندسی با مسئولیت‌های حفاظتی و توسعه‌ای میراث‌فرهنگی، می‌تواند به حفاظت اصولی از بناها و بافت‌های تاریخی و فراهم‌شدن زمینه توسعه پایدار گردشگری در استان کمک کند.

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