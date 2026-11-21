به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست هماهنگی برگزاری شب یلدا روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه جاری در شهر سی‌سخت با حضور امین درخشان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد، جمعی از مسئولان فرهنگی و اجرایی و فعالان حوزه فرهنگ و هنر برگزار شد و ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این آیین کهن مورد بررسی قرار گرفت.

امین درخشان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۶ آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: تشکیل کمیته‌ای با حضور متولیان فرهنگی و اقتصادی، دبیر، رئیس و اعضای مرتبط می‌تواند زمینه شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های فرهنگی استان را برای کمک به تولید، اشتغال و اقتصاد فرهنگ و هنر فراهم کند.

وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جامعه فرهنگ و هنر، کمبود سرمایه‌گذاری فرهنگی است و برنامه‌ریزی برای مناسبت‌هایی مانند شب یلدا می‌تواند فرصتی برای حرکت در مسیر حمایت عملی از هنرمندان، تولیدکنندگان آثار فرهنگی و صاحبان مشاغل مرتبط با فرهنگ و هنر باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه شب یلدا از آیین‌های ریشه‌دار و ماندگار فرهنگ ایرانی است، عنوان کرد: این مناسبت به دلیل حضور گسترده خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه، ظرفیت مناسبی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی عمومی و معرفی میراث فرهنگی ناملموس منطقه دارد.

درخشان ادامه داد: برگزاری جشن شب یلدا نباید صرفاً به اجرای چند برنامه مناسبتی محدود شود، بلکه باید از این فرصت برای معرفی آداب و رسوم بومی، موسیقی و هنرهای سنتی، قصه‌ها و آیین‌های کهن، خوراک‌های محلی و ظرفیت‌های فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد استفاده کرد.

وی تصریح کرد: ضروری است در حاشیه برنامه‌های یلدایی، نمایشگاه‌هایی از دست‌بافته‌ها، دست‌ساخته‌ها، صنایع‌دستی و تولیدات هنرمندان استان برپا شود تا ضمن معرفی توانمندی‌های فرهنگی و هنری منطقه، زمینه ارتباط مستقیم میان هنرمندان، مردم و بازار فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به تجربه برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری در پارک ولایت گفت: استفاده از فضاهای عمومی و پرتردد برای عرضه آثار هنرمندان می‌تواند به دیده‌شدن تولیدات بومی، افزایش فروش، ایجاد انگیزه برای تولید و تقویت چرخه اقتصاد هنر کمک کند.

درخشان بیان کرد: شهر سی‌سخت از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی، تاریخی، طبیعی و گردشگری برخوردار است و برگزاری برنامه‌های مناسبتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر ایجاد فضای شاد و بانشاط برای مردم، به معرفی هویت فرهنگی شهر و تقویت جایگاه آن در حوزه گردشگری فرهنگی نیز کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجرایی افزود: تحقق اقتصاد فرهنگ نیازمند همکاری دستگاه‌های متولی، شهرداری، میراث فرهنگی، فعالان صنایع‌دستی، هنرمندان، رسانه‌ها و بخش خصوصی است و برنامه‌های مناسبتی می‌توانند نقطه آغاز این همکاری مشترک باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: توجه به ظرفیت‌های اقتصادی برنامه‌های فرهنگی باید به یک رویکرد مستمر تبدیل شود تا تولیدات هنری و فرهنگی از مرحله عرضه محدود فراتر رفته و به بازار پایدار، حمایت مالی و سرمایه‌گذاری هدفمند دست پیدا کنند.

درخشان خاطرنشان کرد: شورای فرهنگ عمومی باید با نگاه مسئله‌محور، موضوع اقتصاد فرهنگی جامعه را در برنامه‌ریزی‌های خود جدی بگیرد و از ظرفیت مناسبت‌های ملی و آیینی برای حمایت از هنرمندان، اهالی فرهنگ و رسانه و فعالان صنایع‌دستی استفاده کند.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری شب یلدا در سی‌سخت باید با محوریت پاسداشت میراث فرهنگی، تقویت نشاط اجتماعی، حمایت از تولیدات بومی و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر هنرمندان انجام شود تا این آیین کهن به بستری برای معرفی فرهنگ منطقه و رونق اقتصاد هنر تبدیل شود.

همچنین حاضران درباره نحوه برگزاری برنامه‌های فرهنگی، ایجاد نمایشگاه‌های عرضه محصولات هنری و صنایع‌دستی، معرفی آیین‌ها و سنت‌های بومی، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و جلب مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بهترین فرصت برای یک خیزش اقتصادی در حوزه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی معرفی شد

شهلا محمدحسینی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به آیین‌های باستانی اظهار کرد: یکی از خلأهای دائمی و آسیب‌زایی که به صورت ساختاری در استان با آن مواجه هستیم، نبود بازارچه‌های دائمی و تخصصی برای عرضه محصولات سنتی است. بسیاری از خانواده‌های ما در پهنه این استان به تولیداتی مشغول‌اند که در ردیف میراث فرهنگی ناملموس قرار دارد، اما متأسفانه در برهه فعلی، این تولیدکنندگان در زمینه فروش محصولات خود با بحرانی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

او با تأکید بر اینکه اقتصاد بسیاری از خانواده‌های استان بر پایه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی بنا شده است، تصریح کرد: شب یلدا و تقارن آن با ولادت حضرت امام علی (ع)، بهترین فرصت برای یک خیزش اقتصادی در حوزه خانواده است. ما بر این باوریم که محصولات صنایع‌دستی، از دست‌بافته‌های اصیل گرفته تا ملزومات تزیینی که ریشه در هویت ما دارند، باید به عنوان بخشی از سبد خرید مردم در این ایام تعریف شوند.

مدیرکل امور بانوان استانداری با تشریح جزئیات طرح پیشنهادی خود افزود: برگزاری «نمایشگاه توانمندی‌های خانواده‌محور و جشنواره تمدن قوم لر» در تمامی شهرستان‌های استان می‌تواند راهگشا باشد. این رویداد تنها یک جشن نمادین نیست، بلکه یک ویترین بزرگ برای نمایش قدرت اقتصادی زنان و خانواده‌هایی است که هویت فرهنگی ما را در قالب هنر و صنایع‌دستی حفظ کرده‌اند.

محمدحسینی در ادامه به ظرفیت شگفت‌انگیز و کمتر دیده شده استان در حوزه نان‌های سنتی اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، کهگیلویه و بویراحمد دارای ۱۱ نوع نان محلی بسیار ارزشمند است که در هیچ نقطه دیگری از کشور مشابه ندارند. این نان‌ها بخشی از شناسنامه فرهنگی ما هستند و در نظر داریم در حاشیه نمایشگاه‌های یلدایی، جشنواره نان را نیز برگزار کنیم تا این محصولات به عنوان یک برند اقتصادی به کشور معرفی شوند.

او خاطرنشان کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که هر شهرستان، کانون عرضه هنرهای دستی و محصولات بومی خود باشد. برگزاری این نمایشگاه‌ها در ۱۷ نقطه استان، ضمن ایجاد نشاط اجتماعی در شب یلدا، مستقیماً بر بهبود معیشت خانواده‌های تولیدکننده اثر می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد هنر دست زنان این دیار به دلیل نبود بازار، به فراموشی سپرده شود.

این مقام مسئول در پایان یادآور شد: هدف ما این است که با هم‌افزایی دستگاه‌ها، آیین یلدا را به محرک تولید و فروش تبدیل کنیم تا هم فرهنگ و تمدن غنی استان صیانت شود و هم چرخ اقتصاد خانواده‌های هنرمند استان پرشتاب‌تر بچرخد.

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