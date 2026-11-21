به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: فیلم سینمایی «ستاره سربی» با موضوع زندگی شهید غلامرضا مخبری، در مراحل تولید قرار دارد و عوامل آن در حال آماده‌سازی اثر برای حضور در جشنواره‌های معتبر سینمایی از جمله جشنواره فیلم فجر هستند. وی تأکید کرد که بخشی از صحنه‌های این اثر سینمایی در روستای تاریخی و با پتانسیل‌های گردشگری بالای «درسجین» فیلم‌برداری می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: انتخاب روستای درسجین به دلیل بافت اصیل، معماری تاریخی و فضای زنده میراثی این منطقه است که می‌تواند به عمق بخشیدن به روایت‌های حماسی و تاریخی فیلم کمک شایانی کند. او افزود که این رویداد، فرصتی است تا زیبایی‌های این روستای تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری آن در سطح ملی و بین‌المللی از طریق رسانه سینما معرفی شود.

او گفت: فیلم «ستاره سربی» با همکاری صدا و سیمای مرکز زنجان و اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان در حال تولید است و استانداری زنجان نیز از این پروژه مهم پشتیبانی می‌کند.

موسوی بیان کرد: فیلم‌برداری در بافت تاریخی درسجین، علاوه بر جنبه‌های هنری، گامی در جهت ترویج گردشگری میراثی است. این اقدام نشان‌دهنده هم‌افزایی میان هنر سینما و مدیریت میراث فرهنگی است تا از ظرفیت‌های روستاهای تاریخی استان برای بازنمایی حماسه‌های ملی استفاده شود.

او گفت: این پروژه با هدف پیوند میان تاریخ معاصر ایران و میراث باستانی، تلاش می‌کند تا تجربه‌ای متفاوت از تماشای حماسه دفاع مقدس را با استفاده از بافت اصیل روستاهای زنجان برای مخاطبان رقم بزند.

انتهای پیام/