به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی شنبه ۳۰ آبان‌ماه اظهار کرد: آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری با هدف ارزیابی دانش و سنجش آموخته‌های فراگیران و بررسی میزان آمادگی آنان برای ورود حرفه‌ای به عرصه گردشگری، از ساعت ۸:۳۰ صبح روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه برگزار شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، افزود: این آزمون با حضور ۵۱ فراگیر در سه حوزه آموزشی برگزار شد که از این تعداد، ۳۶ نفر از فراگیران دوره راهنمایان گردشگری داخلی مطابق سرفصل‌های جدید آموزشی سال ۱۴۰۵ و ۱۰ نفر نیز به‌صورت تطبیقی و بر اساس سرفصل‌های قدیمی سال‌های گذشته در همین دوره شرکت کردند.

او ادامه داد: همچنین سه نفر از فراگیران دوره راهنمایان طبیعت‌گردی به‌صورت تطبیقی و مطابق سرفصل‌های آموزشی سال‌های گذشته و دو نفر نیز در دوره مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری در این آزمون حضور داشتند.

اعظمی با تأکید بر اهمیت آموزش تخصصی و ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای فعالان صنعت گردشگری تصریح کرد: تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند، یکی از الزامات توسعه پایدار گردشگری است و برگزاری منظم دوره‌های آموزشی و آزمون‌های جامع، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و افزایش سطح دانش تخصصی فعالان این حوزه دارد.

او تصریح کرد: استان کرمانشاه با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی، نیازمند توسعه نیروی انسانی متخصص در بخش‌های مختلف گردشگری است و ارتقای سطح آموزش و توانمندسازی فعالان این صنعت می‌تواند زمینه‌ساز ارائه خدمات مطلوب‌تر به گردشگران و تقویت جایگاه گردشگری استان باشد.

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